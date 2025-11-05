信義豪宅雙屍案！體內驗出6毒 疑混吸「G水」昏睡亡

信義區豪宅雙屍案，2人體內驗出6種毒與GBL前驅物，疑短時間混吸致中樞抑制猝逝。（圖／翻攝畫面）





台北市信義區永吉路一處高級住宅上月25日發生一起雙屍命案。37歲陳姓創投公司執行長與25歲曾姓女子被發現倒臥客廳，2人體內驗出安非他命、大麻、K他命、喵喵（一種合成卡西酮）、「一粒眠」、耐妥眠等6種毒品，另在現場查獲可在體內轉為GHB的前驅物GBL。檢警研判，不排除是短時間內大量混合施用，多重交互作用造成中樞神經抑制，兩人陷入昏睡後猝逝。全案仍待進一步鑑定與釐清。

警方指出，報案當下兩人背靠沙發、並肩坐在地上，周邊未見明顯打鬥與掙扎痕跡。客廳茶几散落粉末、藥錠與電子煙彈，經民航醫務中心鑑驗，粉末為K他命，藥錠內含安非他命、喵喵、「一粒眠」與耐妥眠，電子煙彈驗出大麻成分。另瓶裝液體經刑事局分析為GBL（伽瑪丁內酯），進入人體後可轉化為GHB（俗稱液態搖頭丸），若劑量過高恐導致喪失意識與呼吸衰竭。

檢方於上月31日完成遺體解剖，採集臟器與血液檢體，初步意見均指向多重藥物混用與抑制性效應疊加的高度可能，正式死因仍待法醫報告確認，2名死者遺體已發還家屬辦理後事。

回顧案情，陳男24日晚間7點左右與曾女返家後未再外出，隔天陳男原訂與父親共進晚餐，卻遲遲未現身且電話不通，陳父察覺異狀並持鑰匙進屋，赫見2人無生命跡象，便立刻報警。警方封鎖現場蒐證，並擴大追查毒品來源與流向。據了解，專案小組日前拘提蘇姓、謝姓、鍾姓等3名涉案人士到案，依毒品罪嫌送辦，檢方分別諭知30萬、20萬、5萬元交保並限制出境、出海；相關關係與供述仍在比對中。

警方強調，GBL雖為GHB前驅物、目前未列為毒品，但吸食或與其他藥物併用具高度風險，呼籲民眾勿因「未列管」而輕忽危害。

