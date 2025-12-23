信義鄉梅花季開跑 踏雪尋梅趣

南投縣信義鄉農會總幹事黃志騰（右起）、觀光處長陳志賢、信義鄉公所祕書甘浩望等來賓，品嘗親手製作的泡菜。（劉慧茹攝）

南投縣信義鄉梅花季將在12月底起跑，屆時將再現滿山梅花如雪的盛況。23日信義鄉農會於梅子夢工廠舉行記者會，宣布規畫一系列冬季賞花活動行程，並示範以自創的梅子酸辣醬醃製泡菜。系列活動將搭配體驗活動，贈送好禮和兌換券，鼓勵遊客「梅事」就來信義鄉「踏雪尋梅」。

信義鄉是南投縣主要的梅子產地，種植面積逾千公頃，除了3大梅園—牛稠坑、烏松崙、風櫃斗，每年耶誕節前梅花相繼綻放，浪漫景色吸引賞梅人潮；近來新興的土場梅園、外坪頂蔡家梅園，也因用心塑造特色，成為網路打卡熱點。

廣告 廣告

信義鄉農會總幹事黃志騰指出，目前梅花已結出花苞，接著東北季風南下，水氣增加、溫度下降，將有利於催花。去年花期自12月底至今年1月中盛開，預計今年花期可持續至明年1月底。

為迎接年度盛事，信義鄉除與南投縣政府攜手打造「2025南投花卉嘉年華」，12月27日也將率先舉行「踏雪尋梅」暨冬季玉山烏龍茶評鑑活動頒獎典禮，介紹玉山周邊出產的珍貴高山烏龍茶，結合農會的特級金獎梅酒，讓梅、酒、茶一同飄香。

黃志騰表示，玉山烏龍茶產區位於草坪頭一帶，今年參賽茶約有190件，選出頂級獎項和品質都是一時之選。

活動期間也開放民眾報名體驗由梅子夢工廠自行研發的梅子酸辣醬「吱吱醬」泡菜DIY、親子爆米花體驗，農會家政廚房則準備多道梅子特色料理。緊接著明年1月3日再舉行「過五關．吃梅醬」主題日活動，2場活動貼心準備禮券與贈品，讓遊客有吃、有玩、有拿。（飲酒過量有害健康）