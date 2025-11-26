信義鄉潭南國小幼兒園整建啟用 打造完善教育環境

記者張益銘／南投報導

南投縣信義鄉潭南國小附設幼兒園今（27）日舉行修繕整建啟動典禮，縣長許淑華親自出席，除感謝長年協助偏鄉教育的浩然基金會，也宣告縣府將持續投入資源，為原鄉部落及全縣各鄉鎮的孩子，打造優質、完善的學前教育環境。

啟用典禮邀請社區教會牧師及長老依循傳統布農族人新屋落成的儀式，包含祝禱、吟唱、祈願祖靈庇佑所有師生平安健康，在由潭南幼兒園可愛小朋友表演拍手歌、媽媽的眼淚及布農報戰功歌舞下揭開序幕，並由部落牧師幸潭明偕92歲高齡耆老幸清華共同為嶄新的幼兒園舍啟用祈福，潭南國小校長許振家並與許淑華共同在新教室掛起布農崇高象徵的山羌標本，為典禮劃下圓滿句點，包括縣議員石慶龍、信義鄉長全志堅、潭南村長松照天、潭南國小家長會長白宗元及眾多部落鄉親出席，縣議員全文才及立委游顥也指派代表參加。

這項幼兒園重建工程由浩然基金會全額贊助，總經費超過新臺幣1,300萬元，基金會自921地震認養潭南國小重建工程以來，持續給予學校全方位支持，許淑華在致詞時特別感謝浩然基金會的慷慨與低調，強調基金會的愛心與支持，是縣府推動偏鄉教育最重要的後盾，縣府將持續強化幼教環境 打造完善學習空間。

許淑華表示，潭南部落的幼兒人數不斷成長，為提供孩子更優質的學前教育環境，重建後的幼兒園針對採光、電梯、廁所及教室設備進行全面升級，務求設施完善完整，讓部落家長能夠放心將孩子送來學習。

「這筆超過 1,300 萬元的經費，讓我們的幼兒園無論從採光、電梯到廁所和教室設備，都做到了非常完善和完整。」許淑華肯定校方與歷任校長、老師們的用心投入，並指出這不僅是硬體設備的改善，更是對在地教育資源的重要補充。

許淑華表示，縣府資源持續挹注，創造出的教育成果有目共睹，縣府對幼兒教育尤其重視，已於去年完成將幼兒園師生比例，從1名老師15個孩子，降到1師照顧12生，未來將投入更多資源在幼兒教育，並持續改善全縣 160 多所學校的教學設備，以促進教育環境的共同成長。

談及潭南國小的教育成果，許淑華特別稱讚學校在布農族文化的傳承、母語教學及與社區部落結合上的優異表現。她並高興地分享說，潭南國小的孩子在這次音樂比賽中榮獲特優獎，展現了在地文化傳承的重要性。「我們會跟鄉公所持續合作，推動在地學習和原住民文化傳承。」許淑華承諾，縣府將以更堅定的決心，為孩子們爭取更多資源，共同建構一個能夠讓孩子在才藝與文化上發光發熱的學習環境。

南投縣信義鄉潭南國小附設幼兒園今日舉行修繕整建啟動典禮，縣長許淑華親自出席。（南投縣政府提供）

