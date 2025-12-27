信義鄉賞梅季登場 「踏雪尋梅」開鑼 千人湧入梅子夢工廠

▲南投縣信義鄉賞梅季正式開跑，27日於信義鄉農會梅子夢工廠舉行「踏雪尋梅」開鑼活動，吸引上千名民眾共襄盛舉。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】南投縣信義鄉賞梅季正式開跑，27日於信義鄉農會梅子夢工廠舉行「踏雪尋梅」開鑼活動，吸引上千名民眾共襄盛舉，在冬日山城感受梅花如雪綻放的浪漫景緻。活動以「梅開三弄」為主題，結合農產、手作與觀光體驗，為今年賞梅季揭開序幕。

▲今年賞梅季首場活動以梅子泡菜DIY打頭陣，選用在地高麗菜搭配農會研發的梅子醬，創造酸香清爽的獨特口感，廣受遊客好評。

活動現場規劃多項特色DIY體驗，包括以信義高海拔高麗菜製作的「梅子泡菜DIY」、以梅枝黏貼爆米花創作的「爆梅花」，以及木板拼貼公仔的「聖誕梅夢島」，讓大小朋友在動手做中感受梅子文化的創意魅力。同時也舉行玉山烏龍茶競賽頒獎，茶農黃平螢榮獲特等獎，展現信義鄉優質茶葉實力。

▲活動以「梅開三弄」為主題，結合農產、手作與觀光體驗，為今年賞梅季揭開序幕。

活動由南投縣政府農業處長蘇瑞祥、信義鄉長全志堅、縣議員黃春麟、全文才、南投縣農會總幹事曾明瑞、信義鄉農會理事長黃志輝及總幹事黃志騰等人出席。蘇瑞祥處長代表縣長許淑華致詞表示，南投擁有得天獨厚的高山農業環境，無論是梅子、茶葉或高山蔬菜，都具備品質優勢，縣府將持續整合農業與觀光資源，透過節慶活動帶動人潮，促進地方產業與觀光發展。

▲玉山烏龍茶競賽頒獎，茶農黃平螢榮獲特等獎，展現信義鄉優質茶葉實力。

蘇瑞祥指出，目前信義鄉梅花正值開花期，潔白梅花在山林間綻放，如同踏雪般美不勝收，也象徵梅子產業的蓬勃生命力。梅子夢工廠長期開發多元梅子加工產品與文創商品，未來將持續推廣，讓更多民眾認識並喜愛南投在地風味。

他也強調，南投高山地區日夜溫差大，孕育出品質優良的玉山烏龍茶，口感甘醇脆嫩，深受市場肯定，雖然產量有限，但在茶博會中銷售表現亮眼。此外，高山蔬菜同樣是南投農業的重要亮點，全台近六成高山蔬菜來自南投，年銷往台北的產值約達5億元，品質鮮脆清甜。此次特別安排高麗菜泡菜DIY，讓民眾親身體驗高山高麗菜的迷人風味。

信義鄉農會總幹事黃志騰表示，今年賞梅季首場活動以梅子泡菜DIY打頭陣，選用在地高麗菜搭配農會研發的梅子醬，創造酸香清爽的獨特口感，廣受遊客好評。後續賞梅期間，農會也將持續推出相關體驗活動，歡迎民眾前來賞梅、品梅、泡溫泉，深度體驗信義鄉的自然與人文魅力。

至於梅花花況，黃志騰預估，隨著下週寒流來襲，梅花將於明年1月初陸續綻放，1月中旬進入盛開期，屆時有望出現「大爆發」美景，邀請民眾持續關注最新花況，把握最佳賞梅時機。