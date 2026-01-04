信義鄉踏雪尋梅活動主題日 過五關吃梅醬結合胖卡餐車展現在地梅子產品特色

民眾參加雪尋梅活動主題日的過五關趣味遊戲。（圖/信義鄉農會梅子夢工廠）





南投縣信義鄉農會踏雪尋梅系列活動在開鑼日活動之後，緊接著1月3日在信義鄉農會梅夢工廠舉行主題日活動，雖然最近天候變冷，還是有許多民眾上山旅遊，參加主題日的闖關活動跟市集，還有品嘗用梅子夢工廠所生產的吱吱醬及梅香醬作成的「吱吱醬辣雞堡」以及「梅香醬雞蛋燒」。

民眾參加雪尋梅活動主題日的過五關遊戲陸續兌換獎品。（圖/信義鄉農會梅子夢工廠）

信義鄉農會梅子夢工廠園區內舉行的主題日活動，今年特別規劃老少咸宜，適合全家一起參與的「過五關・吃梅醬」活動，根據參與的民眾表示，很有趣，在遊戲中稍微活動一下，就不會覺得山上的氣候會比較冷；這次活動設計 五項闖關遊戲，憑當日梅子夢工場消費滿額發票，即可兌換 遊戲券(每滿 199 元可兌換一張，以此類推)，參加者皆能獲贈信義鄉農會梅子夢工廠出品的豐厚獎項，連過五關者，還可以另外參加彈珠台遊戲一次，將超值好禮帶回家，讓參加的民眾都覺得趣味好玩。

踏雪尋梅主題日活動首次與胖卡餐車業者合作，推出限量 「吱吱醬辣雞堡」以及「梅香醬雞蛋燒」。（圖/信義鄉農會梅子夢工廠）

另外在主題日活動中也首次與胖卡餐車業者合作，推出限量 「吱吱醬辣雞堡」以及「梅香醬雞蛋燒」，不僅讓參與活動的民眾嘗鮮，也推廣另類的在地農產特色飲食，跟一般的胖卡餐車飲食大不相同，而這也吸引許多參與活動的民眾聞香品嘗。

