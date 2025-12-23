信義鄉農會宣告「踏雪尋梅」系列活動啟動 12/27開鑼日泡菜DIY+親子手作體驗

南投縣信義鄉「踏雪尋梅」系列活動宣告記者會，12/27開鑼日，2026/1/3主題日活動。（圖/記者賴淑禎攝）





南投縣信義鄉「踏雪尋梅」暨冬季玉山烏龍茶評鑑活動12月27日(星期六) 登場，並在信義鄉農會梅子夢工廠舉行開鑼儀式，信義鄉農會23日舉行記者會，邀與會貴賓一起體驗「梅子泡菜DIY」，並且進行闖關遊戲，提前預告今年 「踏雪尋梅」兩場活動精彩又多元的內容。

南投縣信義鄉「踏雪尋梅」系列活動宣告記者會與會來賓體驗作泡菜，邀民眾一起來做泡菜。（圖/記者賴淑禎攝）

這次代表出席的南投縣政府觀光處長陳志賢表示，信義鄉的「踏雪尋梅」活動舉辦多年，已經是南投縣在12月花卉嘉年華系列中最經典的主題活動，而今年除了有大家最喜歡的「梅子泡菜DIY」體驗，還有「梅開三弄」跟「闖五關」的活動，既保留在地的梅子產業特色又增添活動的趣味度，由於鄰近聖誕節，陳處長也推薦遊客到南投縣過聖誕，除了著名的信義鄉羅娜部落的平安夜主場、點燈跟部落報佳音之外，從12月24日、27日及28日還有歷年規模最大的「草屯聖誕煙火嘉年華」，連續三晚的璀璨煙火秀表演。

另外信義鄉農會總幹事黃志騰也說明今年梅花花季的時程，目前在梅子夢工廠的園區內的梅花已經逐漸含苞待放，根據最近的天候狀況，信義鄉梅花的開花期預計在元旦之後，到1月中旬進行盛開期，也邀請賞花遊客可以挑選喜歡的賞梅路線前往，或是到梅子夢工廠查詢最新花況。

信義鄉踏雪尋梅活動12月27日舉行開鑼日活動中，推出「梅子泡菜DIY」體驗活動，活動當日開放250份現場報名體驗；另即日起受理電話預約報名，預約報名費用 200 元，除可參與梅子泡菜 DIY 體驗活動，並可抵用梅子夢工廠門市等值100元商品，並加贈每人價值100 元美食兌換券乙張及價值50元梅精酵素霜淇淋乙支，限量200個名額，額滿為止。

南投縣信義鄉「踏雪尋梅」系列活動宣告記者會，12/27開鑼日的親子手作體驗「聖誕梅夢島」。（圖/記者賴淑禎攝）

開鑼日活動還推出「梅開三弄」為活動主題，除了有梅子泡菜 DIY 體驗活動，當日另有兩項親子手作體驗─「爆梅花」就是以梅樹枝黏貼爆米花以及「聖誕梅夢島」，用木板拼貼特色公仔以及聖誕素材材料，三場次共計60個名額，可免費參加。

活動當日同時邀請信義鄉農會家政廚房展現好手藝， 製作多道梅子特色料理，並且免費提供2,000 張園遊券供遊 客進行領取兌換。

2026年1月3日(星期六)在信義鄉農會梅子夢工廠園區內舉行「過五關・吃梅醬」主題日活動─活動設計 五項闖關遊戲，憑當日梅子夢工場消費滿額發票，即可兌換 遊戲券(每滿 199 元可兌換一張，以此類推)，參加者皆能獲贈信義鄉農會梅子夢工廠出品的豐厚獎項，連過五關者，還可以另外參加彈珠台遊戲一次，將超值好禮帶回家，相關活動資訊請上信義鄉農會官網及Facebook(信義鄉梅子夢工廠)查詢。而在主題日活動當日首次與胖卡餐車業者合作，推出限量 「吱吱醬辣雞堡」以及「梅香醬雞蛋燒」，歡迎民眾來品嚐 在地的好滋味。

