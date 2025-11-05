信義雙屍命案內幕曝！女藥頭也是富二代「曾單月買百包毒咖啡包」 母狠心大義滅親

[FTNN新聞網]社會中心／台北報導

台北市信義區永吉路一處豪宅在上個月25日發生雙屍命案，一名陳姓創投公司CEO（37歲）與曾姓美甲師（25歲）被發現陳屍在客廳沙發旁邊，且桌上放有多樣毒品。檢警在經過循線追查、破解陳男手機後鎖定供貨涉案人，已於本月3日將37歲女藥頭蘇玟云及其男友謝承諳、友人鍾濠陽遭拘提到案，訊後諭令蘇女30萬元、鍾男20萬元、謝男5萬元交保，均限制出境出海。據悉，蘇女也是富二代，不過在就讀大學時染上毒癮，當時蘇女母親曾「大義滅親」報警，未料蘇女又再次犯案，還鬧出人命。

涉案人蘇姓女藥頭在大學染上毒癮，當時蘇女母親曾「大義滅親」報警。（圖／翻攝當事人臉書）

據了解，女藥頭蘇玟云家世顯赫，曾經到海外留學過，與死者陳男因毒品買賣交易認識，兩人擁有共同朋友。陳男財力雄厚，曾經以招待蘇女出國遊玩為條件，換取蘇女供毒。而蘇女、鍾男和陳男進行毒品交易時，都是以流利的進行英文對話。

長相清秀的蘇女是在就讀大學時染上毒癮，隨著購買的次數越來越多，蘇女母親也驚覺不對勁、開始懷疑。蘇女於2022年8月9日凌晨2時許先透過通訊軟體購買10包毒咖啡包，未料才短短9天又再度購買100包，斥資高達3萬2000元。蘇女母親最終看不下去，因此決定「大義滅親」，在同年同月的24日晚上8時許將9包毒咖啡包送到蘇女住處後直接報警。

回顧案件，死者陳男為資本額高達9億元創投公司的負責人，父親為知名台商集團前董事長。案發當日原訂父子聚餐，陳父遲遲聯絡不上兒子，前往永吉路住處查看時，驚見陳男與曾女倒臥客廳、明顯死亡。警方獲報到場後，發現屋內桌上散落白色粉末、藥錠與吸食器具，鑑定結果顯示兩人體內含有安非他命、大麻、K他命、喵喵、一粒眠、耐妥眠等6種毒品，另還有俗稱「Ｇ水」的前驅物GBL，種類多的驚人。檢警研判，兩人疑似因混用多種毒品導致身亡。

檢警經過追查發現，陳男於上月22日向藥頭蘇玟云、鍾濠陽購買毒品，並由蘇女同居男友謝承諳親送豪宅交付。之後陳男再花數萬元向蘇女購買至少7種毒品，包含數10顆的搖頭丸、摻有安非他命的哈密瓜碇、迷姦藥GHB 500ML，接著在10月24日晚間載曾女前往取貨，最後疑似因施用毒品過量而身亡。

警方調閱監視器後，鎖定蘇姓女藥頭及其男友謝姓男子、友人鍾姓男子拘提到案，3人到案後坦承部分交易，檢方訊後依《毒品危害防制條例》諭令蘇女30萬元交保、鍾男20萬元、謝男5萬元，並限制出境出海，全案移送台北地檢署偵辦中。

