信義雙屍命案女藥頭上游遭逮 法院裁定收押不禁見

信義豪宅雙屍命案上游李男被收押。（圖／翻攝畫面）

台北市信義區上月發生雙屍命案，死者為死者為37歲的創投CEO陳男，以及25歲曾女，疑似因為使用混用毒品而亡，現場留下至少4種毒品。日前先逮了3名幕後藥頭以後，檢警昨日再度向上溯源拘提李姓藥頭並於訊後聲押禁見，於18日凌晨被法院裁定收押，但不禁見。

據了解，陳姓男子的家族背景財富雄厚，不僅自身為創投公司執行長，家境富裕的他父親更是為知名台商董座，並擁有粉盒大王大王之稱。上月25日晚間，陳男的父親因無法與陳男連絡上，因此前往陳男的住家大樓察看，未料卻因此發現兒子與25歲的曾姓女子雙雙陳屍在住家客廳。

廣告 廣告

警方隨後也在現場確認無打鬥痕跡，2人身上也未有外傷，初步排除外力介入，同時在屋內發現粉末、藥錠與電子菸彈，並驗出K他命、喵喵、大麻、FM2與可製造神仙水的先驅溶劑等多種毒品。

檢警在初步追查以後，發現有3人涉案疑似供毒，其中分別為23歲的蘇姓女子、21歲的謝姓男子與39歲的鍾姓男子，日前將3人拘提到案，並分別以30萬、5萬、20萬進行交保，3人均限制出境出海，昨日收押的則是李姓藥頭，於訊後遭檢方聲押禁見，北院裁定收押，但不禁見。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

花5千買靠窗座位 上飛機見「這景象」傻眼了！乘客集體告2大航空

女駕駛「長裙掩護」路邊炸屎留一坨！ 監視器全拍下網驚呆

台灣有事！中國50萬張赴日機票作廢 林氏璧曝當地實情：大家知道該做什麼吧