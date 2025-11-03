信義雙屍命案新進度 北檢查扣手機揪出3藥頭

蘇玟云、鍾濠陽以及謝承諳3人涉嫌賣毒給死者，檢方訊後諭知交保。

37歲陳姓創投公司執行長與25歲曾姓女密友，上月25日雙雙陳屍在永吉路一處豪宅客廳內，桌面上還留有愷他命、卡西酮等多種毒品。檢警溯源，從死者手機揪出藥頭蘇玟云、鍾濠陽以及謝承諳3人，訊後分別以30萬、20萬和5萬元交保，均限制出境出海。

案發後調閱監視器，發現陳男與曾女2人24日晚間進入永吉路豪宅後，就再也沒有人進出，隔日晚間，陳父因多日聯繫不上兒子，親自上門查看，才發現在客廳倒臥在地的2人，全身冰冷僵硬，無生命跡象。

據了解，死者陳男是台北一間創投公司執行長，公司登記資本額高達9億元，父親更是國際化妝品包裝界的「粉盒大王」，名號響徹商界，過去掌管的企業，客戶涵蓋全球前三大化妝品品牌，全盛時期年產量超過10億件、營收逼近60億元。

另一死者曾女年僅25歲，外型亮眼、身材曼妙，學生時期因運動成績出色小有名氣，還曾代表學校參加全中運游泳項目，近年從事美容與美甲相關工作，網路美照也被頻頻轉傳，網友們紛紛嘆道：「看起來那麼陽光，怎麼會這樣結束？」

命案發生後，檢警初步相驗，認定現場無外力介入，但2人確切死今仍待法醫鑑驗釐清，進一步查扣手機溯源，發現陳姓死者生前曾和藥頭購買大量毒品，隨即拘提主要販賣者蘇玟云、鍾濠陽以及送貨的謝承諳，複訊均諭知交保、限境限海。

★《鏡報》提醒您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。



