信義雙屍命案「創投CEO竟是買毒大戶」藥頭3人交保

社會中心／台北報導

陳男坐靠沙發，曾女則斜倚在其身側，桌上散落白色粉末、藥錠與吸食器具，疑為多種毒品混合使用的殘留物。（翻攝畫面）

台北市信義區一棟高級豪宅日前驚傳雙屍命案！身價高達9億的陳姓創投公司CEO與曾姓美甲師上個月25日被發現陳屍豪宅內，疑似因施用多種毒品過量喪命。檢警循線追查破解陳男的手機後發現，掌握涉嫌提供毒品的藥頭及送貨者並發動搜索、拘提3人；經檢察官複訊後，依違反《毒品危害防制條例》諭令藥頭的蘇姓女子、謝姓男子，以及負責送貨的鍾姓男子各以30萬元、20萬元和5萬元交保。

警方指出，陳男獨居在永吉路巷內豪宅，10月24日晚間7時許，他與曾姓女子回到住家後，再也沒有踏出家門一步；由於25日他跟父親約好要一起用餐，但陳男遲遲未到，其父親也一直聯絡不上，於是便持鑰匙開門進入兒子屋內，赫然發現兒子與曾女倒臥客廳地板，而且早已死亡多時，嚇得連忙報警。

警方到場發現，陳男坐靠沙發，曾女則斜倚在其身側，桌上散落白色粉末、藥錠與吸食器具，疑為多種毒品混合使用的殘留物。經初步檢驗，確認含有K他命、喵喵、大麻、FM2，以及可製作「神仙水」（G水）的前驅化學溶劑。

經進一步解鎖陳男手機，掌握其多次與藥頭接洽的紀錄。今年10月22日，陳男找上蘇姓女子、鍾姓男子購買毒品，雙方談妥後，由蘇女的謝姓同居男友帶著愷他命到陳男住居的豪宅大廳進行交易。

警方調查，陳男生前買了至少7種毒品，當10月24日傍晚陳男帶著曾女返回豪宅前，先花了數萬元向鍾男買了不少毒帶回家與曾女一起服用狂歡，等到毒品沒了竟還向藥頭進貨，2人之死，極有可能是施用毒品過量的結果。

警方調閱監視器畫面比對後掌握重要線索，鎖定三人涉案，立即展開拘提行動。三名嫌犯被帶回後，坦承部分交易事實。全案移送台北地檢署偵辦，檢察官訊後依《毒品危害防制條例》諭令蘇女以30萬元交保，鍾男20萬元、謝男5萬元，三人並遭限制出境出海。

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

