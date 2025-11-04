信義雙屍案藥頭皆富裕！ 面交送毒嫌掛「營造公司董事」

台北市 / 綜合報導

檢警持續追查信義雙屍案，發現後面提供毒品的藥頭，家境都很富裕，面交送毒的鍾姓男子傳出掛名營造公司董事，蘇姓女子和謝姓男友居住的位在中山區的豪宅，每坪也破百萬。其實蘇姓女子早在兩年前，就被查獲持有毒品，知情人士透露，上流或富二代的藥頭通常都是熟識而且固定的，在購買毒品時不會輕易拋頭露面。

鐘姓男子全身包緊緊，穿著羽絨衣，從公寓裡被警方帶出來，陳姓CEO最後一次買毒，就是跟他面交的，根據了解鍾姓男子，居住的房屋位在台北市精華地段。

附近民眾說：「有一台車有開一台車，有時候好像會停在這附近，我好像有看過，來這個牽車的話，也是牽著就走啦。」附近民眾說：「我好像知道他住在那邊，晚上看過他，看到的時候都自己一個人。」

這次被拘提的蘇姓和謝姓男子情侶檔，都是陳姓CEO的朋友，鍾姓男子透過介紹給陳姓CEO，負責賣毒送毒，而他的身分還是北部一間營造公司董事，除了鍾姓男子，蘇姓女子被逮時，人就在台北市中山區的豪宅。

記者張權說：「蘇姓女子和謝姓男友平常就住在這一棟，每坪要價破百萬的豪宅大樓，不難看出蘇姓女子家境相當富裕。」這一個圈圈似乎非富即貴，而蘇姓女子之前也曾被查獲持有毒品，以五木娛樂集團為名的LINE群組，不僅在中山區林森北路上，設置販毒據點，在新北市三重區還有倉庫，當時就是透過外送員，將毒品送到蘇姓女子手裡。

知情人士說：「上流社會的毒品交易，通常他們所接觸的藥頭，是有他們固定的非常熟識的朋友，他們不可能拋頭露面，跑出去外面買毒品嘛，萬一有被警察查緝這種風險，用電話或是用通訊軟體，我現在需要什麼有代號，送到你特定的地方，或者送到家裡來服務。」富二代相互交流，甚至連管道都能彼此介紹，上層毒品圈檢警持續溯源，徹底清查毒品來源。

