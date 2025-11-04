信義雙屍案逮「清秀女藥頭」 曾請男友CEO豪宅送毒品

社會中心／綜合報導

台北市信義豪宅的雙屍命案，有新進展！警方破解死者37歲陳姓CEO的手機，發現他死亡前三天，兩度向一名蘇姓女子購買毒品，第一次，女藥頭請男友運送毒品，第二次，她幫死者和毒品上游牽線，外傳兩名死者疑似48小時"馬拉松吸毒趴"，導致喪命，警方後續還要調查，而女藥頭被逮後，她的長相也曝光，是一名清秀的富二代。

一頭長髮，長相清新秀麗，年僅22歲的蘇姓女子，竟然就是雙屍命案中，供應毒品給37歲陳姓CEO死者的"美女藥頭"，檢警破解死者手機，循線追查，前往逮人。

員警荷槍實彈，前往豪宅抓人，這裡是蘇姓女藥頭的住處，員警一搜，果然起獲滿滿毒品。同一時間，另一名鍾姓藥頭也被警方鎖定逮捕。





蘇姓女子身分也被起底，是富二代，從小在海外留學，和陳姓死者有共同朋友，雙方因為毒品買賣而認識，兩人的"互惠關係"也曝光，陳男平日出手闊綽，常招待蘇姓女藥頭和朋友國內外旅遊，蘇女則利用自身毒品人脈，向富二代鍾男調貨，部分交易甚至不收費。

警方深入追查，發現10月22號，陳姓CEO向蘇女買毒，蘇女派同居男友謝男外送到府，兩人直接在豪宅一樓大廳交易，才過兩天，24號陳男又想買毒，但蘇女身上沒貨，因此，幫他和同樣是富二代的鍾男牽線，鍾男再將k他命、搖頭丸等毒品賣給死者。由於交易毒品量並不少，外傳疑似陳男和曾女兩人48小時的"馬拉松吸毒趴"，可能是喪命主因。





信義分局偵查隊副隊長陳櫸林：「經調閱監視器查訪死者親友，鎖定蘇姓、謝姓及鍾姓犯嫌，涉嫌於日前販賣毒品給死者，搜索起獲毒品安非他命、搖頭丸，現金新臺幣56萬餘元。」

三名嫌犯通通被拘提到案，蘇姓女藥頭30萬交保、男友則5萬交保，至於鍾姓富二代則是20萬交保，並且限制出境出海。檢警現在除釐清死因，還要持續追查，鍾男的毒品又是怎麼來。





