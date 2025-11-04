「信義雙屍案」富少生前曾購毒 檢循線逮女藥頭等3人

台北市 / 綜合報導

陳姓創投公司負責人與一名曾姓女子，日前被發現陳屍台北信義區豪宅，檢警在現場發現多種毒品，透過陳姓死者的手機通聯記錄，檢方發現死者常常招待一名蘇姓女子吃喝玩樂而蘇姓女子會跟2名男子協助提供毒品還會送貨到豪宅給死者！現在3人都被限制出境出海。

長髮飄逸長相清秀，蘇姓女子被帶往地檢署偵訊，因為她檢方查出，疑似就是信義雙屍案中，負責提供毒品的藥頭，蘇姓女子的同居人謝姓男子，以及另一名疑似同為藥頭的鍾姓男子，也一併被檢方約談，事件起因就是10月25日晚間，台北市信義區一棟豪宅，發生了雙屍命案。

死者(創投公司負責人)陳姓男子說：「我覺得最大的困難是，一個金控的創投，跟一個真正傳統的創投，DNA是完全不一樣的。」

陳姓創投公司負責人，年紀輕輕事業有成，公司資本額高達9億，父親也是知名企業家，當天被發現與一名曾姓女子，陳屍在客廳當中，檢警發現桌上有多種毒品，以及含有GBL成分的液體，透過死者的通聯記錄，追查毒品來源。

發現陳姓死者過去經常招待蘇姓女子與朋友，到處吃喝玩樂，蘇姓女子則協助提供毒品，檢方查出，10月24日當天，陳姓死者曾提出需求，蘇姓女子疑似找上另一名鍾姓男子，取得毒品，再由同居人謝姓男子，送達信義區豪宅，檢方訊問後，依照違反《毒品危害防制條例》諭知蘇姓女子等3人，分以5到30萬元交保，限制出境出海。

