信義、文山大地主留「1.4億遺產」！44年沒人繼承 土地全歸國庫

當人過世遺產無人辦理繼承時，法院將會選任遺產管理人，代為管理及處分遺產，包括資產估價、變現、清償債務、處理稅務問題。國產署近日透露，國產署或所屬分署擔任遺產管理人，近5年（2021年至2025年）清理代管遺產賸餘、遺產收歸國有的總值高達新台幣31億7291萬元。

歷經44年！信義、文山多筆土地收歸國有

國產署官員透露，其中一筆最大的個案，擁有位在台北市信義、文山區的多筆土地，這名大地主於1977年過世，土地因為無人繼承，法院指定由國產署擔任遺產管理人，歷時44年在2021年才清理結案，所有土地、建物依公告現值計算，合計約1.4億元，也是近5年收歸國有的最大單一案件。

事實上，依《家事事件法》第136條第3項規定，法院選任的遺產管理人，除自然人外，也可以選任公務機關。實務上法院為維護公益及國庫有期待利益，而指定該署或所屬分署為遺產管理人。不過，遺產管理各項作業繁瑣，且多面臨「被繼承人遺債大於遺產，涉有訴訟爭執」、「被繼承人之債權債務法律關係複雜，清理困難」及「承辦人力不足」等問題，致辦理時程長，並須另行委任律師處理法律專業或訴訟事務。

少子化、高齡化社會影響！無主遺產案件攀升

國產署進一步表示，此類無人承認繼承案件主要係因繼承人拋棄繼承或被繼承人無子女、親人繼承遺產情形，追究發現原因是社會經濟型態改變，或我國邁入高齡化或少子化社會結構所致。

歷年來該署或所屬分署擔任遺產管理人案件已達9130件，截至2025年12月，代管中遺產案件仍有1707件。為加速清理代管遺產未結案件，國產署2018年訂定4年清理計畫，2022年8月底屆期後，該署持續訂定年度清理計畫。近5年清理結案970案，平均每年清理結案194案，賸餘遺產收歸國有總值達31億7291萬元，包含土地704筆、房屋54棟。

最後，國產署呼籲，依《民法》第1185條規定，第1178條所定之期限屆滿，無繼承人承認繼承時，其遺產於清償債權，交付遺贈物後，如有賸餘，歸屬國庫。因此該署代管無人承認繼承遺產案件，被繼承人之繼承人如擬承認繼承，務必於法院公告催告所定期限屆滿前向該署承認繼承，否則被繼承人賸餘遺產將依法收歸國有。



