信義63歲男因「索錢未果」暴怒…持折疊刀刺傷同居女友濺血

社會中心／台北報導

台北市信義區昨（8）日發生一起流血衝突。（圖／翻攝畫面）

台北市信義區昨（8）日發生一起流血衝突。一名李姓男子（63歲）因向同居的葉姓女友（55歲）索討金錢未果，竟隨手抓起折疊刀向女友揮舞，拉扯之間，葉女因此右手臂受傷；警方獲報到場後，隨即將李男壓制逮捕，後續依恐嚇、傷害及家庭暴力現行犯逮捕，並移送台北地檢署偵辦。

警方於8日下午1時許接獲報案，指永吉路某間雜貨店內發生糾紛，且有人持刀，因此不敢大意，警消人員全副武裝前往處理；到場後，得知李男和葉女是同居關係，但因為李男討錢未果進而爆發口角，李男一怒之下甚至隨手拿起店內桌上的折疊刀指向女方，拉扯過程中，刀刺傷葉女手臂，當場濺血。

廣告 廣告

即便李男矢口否認有恐嚇等行為，但經調閱監視器畫面，警方確認李男確實有持刀指向葉女的危險舉動，行為已明顯觸法，已構成恐嚇與傷害行為。因此，馬上依恐嚇、傷害及家庭暴力現行犯將李男逮捕，帶返派出所製作筆錄後，依相關罪嫌移送台灣台北地方檢察署偵辦。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

強逼12歲女兒日本賣淫「母也在台性交易」人已被逮在收容所

回收場又失火…「玉里人的法國爸爸」：員工一半有殘障手冊，將持續經營

落水女喊名曝警消身分…他急解釋因貼心「想幫敷料」引衝突

12歲少女被母拐到日本賣淫…曝泰籍媽「也在台灣」從事性交易

