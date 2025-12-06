信號演員趙震雄被爆曾是少年犯 所屬公司部分承認
（中央社首爾6日綜合外電報導）曾在韓劇「Signal 信號」中飾演正義刑警的韓國演員趙震雄，被爆出過往曾是少年犯，對此趙震雄的經紀公司回應，他在未成年時確實有過錯誤行為，但全面否認性侵相關指控。
韓國娛樂媒體Dispatch昨天獨家報導，趙震雄曾在高中2年級時因刑事犯罪遭起訴，他當時遭起訴的罪名為特殊加重犯罪法上的強盜與強姦（1994年基準罪名）。
當下趙震雄的經紀公司回應尚待確認事實，並在昨天晚間發表聲明。根據韓聯社報導，趙震雄所屬經紀公司表示，向演員本人確認後，他在未成年時確實有過不當行為。
不過經紀公司強調，「事情發生至今已超過30年，難以完全掌握所有始末，不過可以明確告知，與性侵相關行為無關」。經紀公司也說：「對於演員過去的過錯若曾造成任何人傷害，我們向所有受害者致上真摯歉意。」
趙震雄的本名為趙元俊（音譯），使用的藝名趙震雄其實是他父親的名字，因此有人揣測，以父親名字作為藝名而不用本名是想掩蓋這段過往。
對此經紀公司說明：「使用父親名字並非為了隱藏過去，而是演員希望提醒自己努力成為更好的人所做的決定，請大家寬容理解演員的真心。」
1976年生的趙震雄出演過多部知名電影、戲劇，其中2016年主演大受歡迎的「Signal 信號」，他和主要演員們再度合作出演第2季，預計於明年播出，是否受影響有待觀察。（編譯：楊啟芳）1141206
