《信號》影帝人設翻車！驚爆「偷竊、性侵」重大刑案 黑歷史全曝光
記者陳宣如／綜合報導
韓國實力派影帝趙震雄以多部影視作品中的正義角色聞名，包括經典韓劇《Signal 信號》及電影《信徒》、《無間對決》，螢幕形象多為硬派刑警或正義守法角色。然而，今（5）日韓國媒體《Dispatch》揭露，其高中時期曾涉及重大刑事案件，包括偷竊車輛與性暴力行為，並因此被少年保護機關送往矯正設施。對此，趙震雄所屬經紀公司Saram娛樂表示，目前公司正在確認報導內容的真偽，並將在釐清事實後發表正式立場。
報導指出，趙震雄本名為趙元俊，其藝名取自父親名字。調查發現，他高中學歷及在學期間資料幾乎無法查證，曾至少兩次被強制轉學，生日資料也存在差異，顯示其曾刻意隱藏部分成長背景。多位知情者透露，趙震雄青少年時期曾參與校園不當行為，包括偷竊停放於路邊的車輛，並在行竊過程中涉及性暴力。據法院資料，高二時他因「強盜、強姦」罪名接受刑事審判，最終被少年保護處分並送往少年院，高三期間有大半時間在矯正機構度過。
趙震雄於1996年進入釜山慶星大學戲劇電影系就讀，但學籍及延畢情況不明。成年後，他以本名展開舞台劇演員活動，但仍曾因酒後傷害劇團團員遭立案及被判罰金，也曾因酒駕遭吊銷駕照。
2004年，他以電影《馬粥街殘酷史》正式踏入電影圈，並改以藝名「趙震雄」取代本名。對於改名原因，他曾表示是為了從舞台劇轉向電影，標誌事業新階段，但知情者認為，藝名亦可能與過往刑事紀錄相關。
多年來，趙震雄透過各個影視作品，多次飾演打擊犯罪、伸張正義的角色，並參與光復80週年紀念活動、洪範圖將軍遺骸迎回特別項目以及歷史紀錄片旁白等公益項目。報導同時轉述爆料者控訴，他們認為趙震雄過去的行為與公眾形象存在落差，並表示：「他曾是欺負弱者的加害者和罪犯，卻因飾演警察被塑造成正義象徵，現在甚至獲得獨立運動者般的形象。受害者心情如何？至少現在，他應該要反省。」
