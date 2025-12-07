《信號２》慘遭腰斬？趙震雄突引退風暴爆發 業界嘆：不可能重拍
記者林宜君／台北報導
韓劇《Signal 信號》在2016年風靡全亞洲，多年來劇迷苦等續作《第二個信號》。原班人馬李帝勳、金憓秀與趙震雄都已拍完所有戲份，後製也在今年正式收尾，只等明年上半年排播。然而計畫卻因趙震雄的負面事件瞬間崩塌。趙震雄（本名趙元俊）近日被舊案翻出，包含高中時期涉嫌偷車及其他不良行為，引發全面撻伐。他的經紀公司承認「年少曾犯錯」，但強調性犯罪相關指控並非事實。不過輿論持續延燒，趙震雄最終在12月6日晚間宣布退出演藝圈，自述將承擔責任並深刻反省。
對觀眾而言，真正的衝擊落在《信號2》上。韓媒分析，主演在作品殺青後宣告引退，幾乎是業界從未發生的怪象。由於全劇拍攝與後製都已完成，要硬刪、硬補、或整部重拍都「完全不切實際」。一位韓國戲劇製作人更直言︰「趙震雄在劇中是核心人物，不是可以剪一剪就解決的角色，重拍也不可能。現在製作公司與電視台都陷入兩難。」
報導也指出，趙震雄可能面臨數十億韓元的違約賠償與法律訴訟。娛樂圈人士則認為，這起事件再次驗證韓國娛樂產業對「過去零容忍」的態度，即便作品已完成、成本巨大，依然可能因藝人爭議而重創整個專案。《信號2》是否能順利在明年如期播出，成為當前韓國戲劇圈最受關注的未解之謎。
