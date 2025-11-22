《信號》翻拍過！ 韓警偵破20年懸案 犯嫌10年前已因癌逝
南韓首爾的新亭洞，20年前曾發生連續性侵棄屍案，結果因為罪證不足，南韓警方一度放棄調查，變成懸案。不過在2016年，警方找到疑似犯人的毛髮，重啟調查，他們最近宣布終於找到當年的犯嫌。原來犯嫌並非新亭洞居民，只是在當地大樓當清潔工，而且生活低調，行蹤才沒被掌握。只是這位犯嫌，其實早在10年前，就因為癌症，已經病逝。
在狹窄巷弄與緩緩上升坡道環繞的南韓首爾新亭洞，20年前曾發生一起震撼南韓社會的連續性侵棄屍案。當時，女性受害者被發現遭到繩子捆綁，並裝在麻袋裡，棄置於新亭洞路邊。隨後，新亭洞又發生另一起綁架未遂案件，根據受害者的證詞，警方在犯罪現場發現繩索和其他物品，懷疑這些案件的嫌犯可能是同一人。
當時共有3起相關案件，南韓警方因罪證不足，一度放棄搜查。直到2016年，調查人員找到疑似犯人的毛髮，重啟調查，現在終於找到當年的棄屍兇手。警方在兩起案件的證據中發現了相同的基因型，從而確認了同一兇手的犯罪行為。
南韓警方表示，犯嫌姓張，犯案當時在新亭洞的大樓擔任清潔工，但他已於2015年7月因癌症病逝。警方也從曾與張嫌同監的獄友處獲得證詞，這些獄友表示他們聽說過這些事件。
2016年播出的熱門韓劇《信號》曾改編這起懸案。南韓警方指出，張嫌只犯下其中兩案，綁架未遂的嫌犯仍然在逃。儘管如此，這個困擾警方20年的懸案終於偵破，他們也希望能撫慰受害者在天之靈。
更多 TVBS 報導
韓劇《信號》原型！「連續性侵棄屍」懸案20年偵破 嫌已癌逝
曾翻拍韓劇！新亭洞連續殺人案時隔20年偵破 兇手10年前死亡
「一根吸管」偵破41年懸案 美國63歲男遭控性侵殺害少女
南韓頻傳綁架未遂 女童險被擄走 三男誘拐小學生
其他人也在看
金馬62》范冰冰沒來《地母》先奪一獎！導演張吉安：相信你可以重新來過
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22日）熱鬧舉行中，最佳原創電影歌曲獎由戴佩妮作曲並演唱、張吉安作詞的〈布秧〉奪得。張吉安同時身兼《地母》導演，在台上激動表示，這首歌是為女主角范冰冰而寫，隔空對未能到場的她喊話：「我們都相信你可以重新來過，這首歌送給你。」中時新聞網 ・ 16 小時前
馬太鞍堰塞湖光復災後 民團啟動聖誕送暖
（中央社記者吳欣紜台北22日電）馬太鞍堰塞湖溢流造成花蓮縣光復地區嚴重傷亡，民間團體投入中長期救助，今天啟動「送聖誕禮物到脆弱家庭」行動，以辦桌、祝福音樂會與聖誕禮物方式，將關懷帶到光復。中央社 ・ 21 小時前
沈文程快閃宣導高齡換照 自曝明年5月率先換駕照
公路局表示，台灣正式邁入高齡社會，長者外出需求與交通安全議題日益受到重視。高齡換照新制將於115年5月正式實施，屆時駕駛人年滿70歲時需辦理換照，並通過體格檢查、免費安全教育課程及危險感知體驗後即可換發駕照，駕照效期至75歲；75 歲以上長者則維持每3年換照周期，以...CTWANT ・ 15 小時前
韓國新亭洞連續殺人案確定兇手 10年前已死亡
（中央社首爾21日綜合外電報導）曾被翻拍成韓劇的韓國懸案「新亭洞連續殺人事件」，事隔20年後，警方今天宣布終於透過DNA確認兇手為大樓管理員A某，他曾因另一起強姦案件入獄，並已於2015年死亡。中央社 ・ 1 天前
國際賑災到風災救助 慈濟精神代代傳
2015年尼泊爾發生7.8強震，數十萬家庭頓時失去家園。災後第一時間，慈濟志工再次跨越國界深入災區，展開義診、發放、浴佛與菩薩招生，並重返大愛村關懷住屋狀況。多年過去，當年的苦難仍深深烙印在志工心...大愛電視 ・ 6 小時前
28點和平計畫震驚烏克蘭！澤倫斯基內憂外患
[NOWnews今日新聞]美國與俄羅斯針對結束俄烏戰爭，草擬了一份「28點計畫」，內容明確提到烏克蘭不可加入北約（NATO）；須承認克里米亞、盧甘斯克（Luhansk）、頓內茨克（Donetsk）為俄...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前
共同社：日本探詢2026年1月與中韓峰會 中國拒絕
（中央社東京22日綜合外電報導）共同社今天報導，日本政府曾向中國、韓國探詢明年1月進行峰會的可能性，不過已遭到中國拒絕。報導提及，近期日本首相高市早苗「台灣有事」答詢影響至3國合作關係。中央社 ・ 19 小時前
影/通緝犯邊騎車邊吸毒拒檢 蘆洲廟會陣頭助警壓制逮人
新北市蘆洲警方，於今（22）日下午執行當地廟會活動交管勤務時，發現一輛雙載機車的楊姓騎士，邊騎車邊吸食電子菸，且外觀疑似毒品喪屍煙油，驅車上前要盤查，未料楊男竟當場拒檢加速逃逸，最後撞上一輛轎車，員警立即上前壓制，將楊男逮捕移送法辦。中天新聞網 ・ 16 小時前
換乘真愛 (終極二選一篇) | 電影預告
由「金獎製造機」A24傾力打造的浪漫奇幻愛情喜劇《換乘真愛》，是人氣美劇《指定倖存者》（Designated Survivor）編劇派翠克康南恩（Patrick Cunnane）的最新編劇力作。故事靈感源自他長年縈繞心中的一個問題——「當一名女子在離世後到了『來世』，必須在年輕時於戰爭中逝去的第一任丈夫，以及與她攜手共度一生的第二任丈夫，這兩人之間做出選擇，她會怎麼決定？」這個動人的構想深深觸動了他，讓他隨即將想法分享給好萊塢知名監製兄弟檔提姆懷特（Tim White）與崔弗懷特（Trevor White），三人腦海中立刻浮現出電影畫面，因此火速展開劇本創作，開啟這場關於「愛與永恆」的奇幻旅程。 電影中的人們，離世後將會抵達介在今生與永恆世界的「靈魂轉運站」，這裡有總是爆滿的「沒有男人的世界」，有競爭不斷的「資本主義世界」，也有不需要醫療經驗即可加入的「醫療世界」，等等各式各樣的永恆可能性。不僅如此，人們還有專屬的「來世引導員」從旁協助，並在七天內選出最適合自己的永恆世界。透過派翠克的妙筆打造，拉扯著主角兩段動人愛情，以及跟現實世界運作相似的轉運站，不僅娛樂性十足，奇幻設定更是令人印象深刻，也讓本作在2022年入選好萊塢最受歡迎且備受期待的「劇本黑名單」。 接著，他們邀請曾以《喪屍病狂》（The Cured）與《酷愛自修室》（Dating Amber）嶄露頭角的愛爾蘭導演大衛弗萊恩（David Freyne）執導並共同撰寫劇本，為故事注入獨特的幽默與情感深度，同時將整個「來世世界觀」構築得更加細膩而完整。尤其全片圍繞在女主角與她生命中最重要的兩個男人之間的情感糾葛，以及她在愛與永恆之間所面臨的抉擇，導演特別設計讓她的情感線與兩任丈夫緊密交織，透過細膩的互動與衝突，展現出愛情的兩難與時間對情感的改變。這不只是關於「選擇誰」的故事，更是一次對愛、陪伴與幸福定義的深層探問。至於「幸福究竟是什麼模樣」也是全片另一核心命題，透過片中那些荒誕卻極具創意的「永恆世界招募廣告」，以及無限多樣的死後世界設定，編劇以輕盈卻犀利的筆觸，探索幸福的多重樣貌——也許幸福是逃離現實的片刻喘息，也可能是小眾卻真實的心靈安放。 由於「轉運站」是一個沒有具體地點的空間，一切都是經過精心設計，它並非真實存在，而是為了「兜售永恆」而打造的完美場景，因此，整個世界必須帶有明顯的人工痕跡。曾主修製作設計的導演對此靈感泉湧，他將車站的秩序感、博覽會的開放氛圍，以及飯店的舒適格調巧妙融合，讓轉運站既具規模又充滿機制美，同時放大靈魂在「選擇永恆」時的壓力。手繪質感的天空、從喇叭傳出的鳥鳴聲，這些極度人工的構成，也象徵人們被困在「生與死之間」的虛幻狀態。透過出色的美術與視覺設計，本片成功將這座靈魂得以進出、來世得以運轉的「轉運站」具象化，呈現一場只有在大銀幕才能完全感受的藝術奇觀。 譜出全片浪漫奇幻三角戀的演員，正是由「緋紅女巫」伊莉莎白歐森（Elizabeth Olsen）為核心，並請到《捍衛戰士：獨行俠》（Top Gun: Maverick）麥爾斯泰勒（Miles Teller）和《怪獸與鄧不利多的秘密》（Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore）卡倫透納（Callum Turner），三人激盪出複雜又動人的情感火花。此外，本片還邀請到「奧斯卡得主」達芬喬伊藍道夫（Da'Vine Joy Randolph）和喜劇演員約翰爾利（John Early）幽默詮釋來世引導員，為故事增添輕鬆笑料。豪華卡司齊聚，共同演繹引人入勝且情感衝擊力十足的愛情喜劇，絕對是讓觀眾笑中帶淚、回味無窮的年度必看奇幻愛情鉅作。 上映日期：2025-11-28Yahoo奇摩電影戲劇（預告片） ・ 1 天前
棒球》徐生明少棒賽重回美濃 小朋友體驗拔蘿蔔與彩繪紙傘
徐生明國際少棒錦賽今年重回高雄美濃開打，除了以球會友，「拔蘿蔔」與「彩繪紙傘」不僅能凸顯美濃當地特色，也是最吸引小朋友的活動。韓國順天南山游擊手朴準頌連續2年來台參賽，今年在美濃第一次拔蘿蔔讓他覺得很新奇，更驚豔的是白玉蘿蔔小巧可愛，不像韓國蘿蔔又粗又長。南山球員這次來台前幾乎都染髮，朴準頌選擇酷炫自由時報 ・ 16 小時前
國際藥廠調整布局恐釀缺藥 專家籲建立科學驗證提升學名藥信心
美國總統川普提出藥品關稅政策，使國際藥廠紛紛改變全球布局，衛福部食藥署盤點今年已有47款藥物擬退出台灣市場，其中大多數藥...聯合新聞網 ・ 6 小時前
文化部人權藝術生活節即起至12/14 景美紀念園區登場
文化部國家人權博物館第6屆「人權藝術生活節」以「未竟之路：聲生不息的迴音」為主題，自即日起至12月14日，在新北市新店區的白色恐怖景美紀念園區登場。系列活動今（22）日開幕，文化部政務次長王時思指出，文化本身就是一種基本人權，文化部盼藉由多元藝術創作打造連結歷史記憶的交流平台，系列活動均為免費索票參自由時報 ・ 22 小時前
請高級餐廳幫男友慶生！她生日慘吃「鹹酥雞+永和豆漿」 妹子氣炸提分手
不少人認為情侶間的儀式感很重要，一名網友在Dcard中發布貼文，表示男朋友生日時有精心安排行程，不僅送遊戲機，還請吃高級餐廳。結果輪到原PO生日時，男友竟帶她去吃鹹酥雞，讓她相當傻眼，直呼自己就像小丑。貼文曝光後，引發網友熱議。鏡報 ・ 6 小時前
取締毒駕修法正式上路 彰警執法教育訓練全力打擊毒駕
近來國內發生多起因毒駕造成傷亡的重大交通事故，政府展現「毒駕零容忍」的決心，本月十八日彰化員林又發生毒駕撞死人，警政署通令全國警察機關即日起展開「毒品唾液快篩試劑檢測」執法，彰化縣警察局今（二十二）日表示，為達到酒測+毒測執法零誤差，邀集刑事及交通幹部及承辦人員訓練，以實作情境演練及快篩試劑操作方式培訓種子教官，並全面推廣到第一線員警，確保執法正確與合法，即日起全面取締毒駕。今年四月新北康橋國際學校秀岡校區學生騎單車環台，卻在行經彰化埤頭鄉時遭男子毒駕逆向衝撞，造成七名學生輕重傷；本月十八日員林一名婦人騎機車停等紅燈時，遭一名男子毒駕輾斃。行政院於今年八月召開道路交通安全會報時，指示相關部會增修唾液毒品快篩檢測法規，交通部會銜內政部業於十一月十九日發布「違反道路交通管理事 ...台灣新生報 ・ 21 小時前
高爾夫專欄》十年樹木，百年樹人【羅裕霖】
「十年樹木，百年樹人」意指栽植樹木需要10年，培養人才需要100年。日前，在台灣高爾夫球場公會組織-中華民國高爾夫球場事業協進會（高球場協進會），假苗栗縣苑裡的全國花園鄉村俱樂部，舉行的【114年全國場務研習會】，研討會專家學者講師對於「百年球場的植樹規劃」，其精湛的看法，頗有商業價值。Yahoo奇摩運動專欄 ・ 20 小時前
影/中壢警「雷霆除暴」臨檢 唾液快篩揪出通緝犯
桃園市警局中壢警分局21日晚間執行「雷霆除暴」擴大臨檢勤務，結合刑事警察大隊、保安警察大隊霹靂小組、交通警察大隊及外事科等警力，總計動員99名警力，針對轄區中山路270巷、永興街等治安熱點部署4處臨檢點，並前往KTV、酒店、撞球場、旅館等23處特種營業場所執行臨檢，同步加強外籍人口盤查。中天新聞網 ・ 19 小時前
沈伯洋不懼中共紅色通緝 荷蘭出席國際自由聯盟會議
民進黨立委沈伯洋日前遭中共立案調查，並被揚言全球抓捕，外界擔憂他到國外考察，恐面臨「被消失」風險。民進黨今天（22日）發布新聞指出，立委沈伯洋和范雲代表民進黨赴荷蘭海牙出席國際自由聯盟會議並發表專題演說。沈伯洋稍早也發布影片在荷蘭出席國際自由聯盟會議，無懼中共跨境鎮壓的威脅。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
G20面臨地緣政治裂痕 經濟危機因應角色受威脅
（中央社約翰尼斯堡22日綜合外電報導）美國缺席情況下，各國領袖今天在南非20國集團（G20）峰會警告，地緣政治裂痕威脅到G20在解決經濟危機方面的角色。中央社 ・ 9 小時前
共享機車業者退場 殭屍車棄置街頭引議
Gokube因採用微型電動二輪車規格，年滿16歲、無須駕照即可租用，一度在學生族群掀起風潮，但不敵疫情影響與同業競爭，今年4月停業，旗下逾千輛車雖經業者自行拍賣，仍約有近半數棄置路邊成廢鐵，破壞環境。高雄市交通局說，Gokube4月20日申請廢止營業許可後，即要求該公司5月...CTWANT ・ 6 小時前
餐廳吸客花招！「黑絲長腿辣妹」上菜邊熱舞
餐廳吸客花招！「黑絲長腿辣妹」上菜邊熱舞EBC東森新聞 ・ 22 小時前