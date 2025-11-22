《信號》翻拍過！ 韓警偵破20年懸案 犯嫌10年前已因癌逝

南韓首爾的新亭洞，20年前曾發生連續性侵棄屍案，結果因為罪證不足，南韓警方一度放棄調查，變成懸案。不過在2016年，警方找到疑似犯人的毛髮，重啟調查，他們最近宣布終於找到當年的犯嫌。原來犯嫌並非新亭洞居民，只是在當地大樓當清潔工，而且生活低調，行蹤才沒被掌握。只是這位犯嫌，其實早在10年前，就因為癌症，已經病逝。

南韓警方調查首爾新亭洞連續性侵棄屍案20年，最近終於破案。(圖／首爾地方警察廳提供)

在狹窄巷弄與緩緩上升坡道環繞的南韓首爾新亭洞，20年前曾發生一起震撼南韓社會的連續性侵棄屍案。當時，女性受害者被發現遭到繩子捆綁，並裝在麻袋裡，棄置於新亭洞路邊。隨後，新亭洞又發生另一起綁架未遂案件，根據受害者的證詞，警方在犯罪現場發現繩索和其他物品，懷疑這些案件的嫌犯可能是同一人。

當時共有3起相關案件，南韓警方因罪證不足，一度放棄搜查。直到2016年，調查人員找到疑似犯人的毛髮，重啟調查，現在終於找到當年的棄屍兇手。警方在兩起案件的證據中發現了相同的基因型，從而確認了同一兇手的犯罪行為。

南韓警方表示，犯嫌姓張，犯案當時在新亭洞的大樓擔任清潔工，但他已於2015年7月因癌症病逝。警方也從曾與張嫌同監的獄友處獲得證詞，這些獄友表示他們聽說過這些事件。

2016年播出的熱門韓劇《信號》曾改編這起懸案。南韓警方指出，張嫌只犯下其中兩案，綁架未遂的嫌犯仍然在逃。儘管如此，這個困擾警方20年的懸案終於偵破，他們也希望能撫慰受害者在天之靈。

