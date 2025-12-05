《信號》趙震雄被爆強盜、性犯罪前科 「藝名是爸爸的」隱瞞黑歷史
南韓演員趙震雄近日陷入重大爭議，韓國媒體D社爆料他在學生時期涉及偷車、性犯罪等重大不法行為，且曾接受法院審理，高三有一半時間在矯正機構度過。趙震雄以《信號》、《信徒》等作品塑造正義形象，如今被指控刻意隱瞞過去黑歷史，包括使用父親名字作為藝名、謊稱釜山出身、偽造學歷，甚至連生日日期也與實際不符。此醜聞爆發正值《信號2》即將播出之際，恐影響該劇未來。
趙震雄在韓國演藝圈以正面形象著稱，曾憑藉《信號》等作品登上事業巔峰，劇中飾演正義的刑警角色深入人心。然而，韓媒《Dispatch》不僅揭露他青少年時期的犯罪紀錄，更指出高中二年級時確實接受過法院審判，高三有相當長的時間都在矯正機構度過。
知情人士透露，趙震雄成為舞台劇演員後仍多次進出警局。2003年，他因毆打劇團成員遭到調查，同年還因酒醉駕車被吊銷駕照。2004年進入電影圈後，趙震雄選擇以父親的名字作為藝名。當被問及使用父親名字的原因時，趙震雄表示是因為非常尊敬父親，且認為這個名字聽起來很帥氣。
媒體指出，趙震雄曾強調自己是「釜山土生土長」，刻意隱瞞在首爾度過的高中時期，被質疑是為了模糊出身背景並偽造學歷。更令人驚訝的是，他每年慶祝的生日日期據稱也與實際出生日不同，進一步引發公眾對其誠信的質疑。
《信號》自2016年播出後廣受好評，粉絲等待9年後，第二季終於釋出前導預告，原定於明年初播出。然而，若趙震雄的醜聞屬實，這部續集恐將面臨播出危機。對此，趙震雄所屬Saram娛樂表示正在確認相關指控的真偽，將在釐清後發表正式立場。
