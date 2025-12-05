《信號》趙震雄遭爆曾捲入偷車性侵 改用父親姓名出道洗白
49歲韓國男星趙震雄曾在電視劇《信號》中飾演李材韓一角走紅，也曾演出電影《下女的誘惑》、《鳴梁：怒海交鋒》等作品。今(5日)他遭《Dispatch》爆料出道前曾捲入偷車、性侵案件，且他本名並非趙震雄，而是趙元俊，之所以用父親的姓名趙震雄出道，疑為了洗白、掩蓋過往。
據《Dispatch》報導，本名趙元俊的男演員趙震雄出道時不僅隱瞞了本名，也掩蓋了真實生日，強調在釜山土生土長的他，有段不為人知的過往，高中時期就犯下重罪，受到少年保護處分，曾被移交到少年院。知情人更表示，「趙震雄年輕時是惡霸，曾和一夥人一起偷車，還捲入性暴力事件」。
韓媒指出，經查證，趙震雄高二時接受過刑事審判，當時涉嫌的罪名是強盜、強姦罪，此外，舉報人說趙震雄當時和一群人試圖在偷來的車上性侵他人，後來趙震雄的高三時光是在矯正機關度過，直到1996年考進慶星大學戲劇電影學系；此外，媒體還掌握，其實他成年剛出道後不久，還是新人時、約2003年曾因酒後毆打劇團演員進過警局，後來被處以罰款。
除了強盜、性侵、暴力行為等前科外，知情人更表示，趙震雄在拍《馬粥街殘酷史》後還曾因為酒駕被捕，駕照被吊銷，可說是曾有許多荒誕行徑。對此，趙震雄所屬的Saram娛樂回應，對於報導中的內容，「目前正在確認真偽，等釐清事實後，將發表正式立場。」但若一切屬實，恐影響到粉絲等了9年的《信號2》，該劇今年8月宣布殺青，原本預計明年2026年初播出。
★《中時新聞網》提醒您：未經審判證明有罪確定前，應推定其為無罪。
★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！
★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113
性侵害就是犯罪，請撥打110、113
現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7
婦女救援基金會 02-2555-8595
勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595
