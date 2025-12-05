《信號》趙震雄遭爆震撼黑料！高中疑涉性暴力 公司：正在確認

南韓實力派演員趙震雄遭《Dispatch》爆料隱瞞過往犯罪紀錄，報導指出他高中時期曾涉及偷車、性暴力等重大犯罪，並因強盜強姦罪接受刑事審判後被送往少年院。所屬公司Saram娛樂回應，正在確認報導內容真偽，待釐清事實關係後將發表正式立場。

韓國實力派男星趙震雄遭《Dispatch》爆料隱瞞過往犯罪紀錄。（圖／台北電影節提供）

《Dispatch》調查發現，趙震雄的本名為「趙元俊」，現今使用的藝名實際上是其父親的名字。他每年慶祝農曆3月3生日，但真實出生日期為1976年4月6日（農曆3月初7）。更引發外界質疑的是，他的高中學歷和所在地記錄幾乎不存在，刻意模糊出生背景。

依據《Dispatch》取得的法院資料，趙震雄在高二時曾因《特別法》規範的「強盜強姦」罪名接受刑事審判。知情者透露，趙震雄與同夥在偷來的車輛內企圖使用性暴力，最終遭少年保護處分並送往少年院。

趙震雄7月曾來台會粉絲。（圖／台北電影節 提供）

多名被害者向《Dispatch》投訴，難以接受一個曾欺負弱者、涉嫌性暴力且多次觸法的人，如今被包裝成「正義化身」。爆料者痛訴：「受害者的心情會怎樣？現至少現在他該反省。」

趙震雄（右）7月出席台北電影節頒獎典禮。（圖／記者 楊進明 攝）

趙震雄以經典韓劇《Signal信號》等作品塑造正義形象，而《Signal信號》第二季目前找回原班人馬，確定2026年第1季播出，許多劇迷都在倒數，此次爆料時機引發外界關注。

《中天關心您|拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

保護專線：113/ 110

反霸凌專線：1953

法律扶助基金會：02-412-8518

《中天關心您 | 拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

保護專線：113/ 110

婦女救援基金會：02-2555-8595

現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

