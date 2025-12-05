《信號》趙震雄遭爆黑歷史！「偷車性侵」 走紅前多次進警局、酒駕被逮

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

南韓實力派男演員、韓國影帝趙震雄演出過多部影視作品，以韓劇《Signal信號》走紅，正派形象令外界印象深刻，今年還來台擔任北影的頒獎嘉賓，今（5）日卻被《Dispatch》爆出黑歷史，包含改名、隱藏學歷、高中涉及偷車、性暴力，因此被送進少年院，對此，趙震雄所屬的Saram娛樂表示：「對於已被報導的內容，目前正在確認真偽。待釐清事實關係後，將發表正式立場。」

趙震雄遭爆黑歷史。（圖／翻攝趙震雄臉書）

據《Dispatch》報導，趙震雄本名「趙元俊」，現在使用的藝名是取自他爸爸的名字，每年農曆三月三日慶祝生日，但實際上出生日期為1976年4月6日（農曆三月七日），就連趙震雄的高中學歷與所在地紀錄都查不到，無論是首爾、盆唐、釜山都沒有明確的資料，他曾刻意模糊出生背景，隱藏在首爾度過高中時期，引人聯想。

有知情人士透露，趙震雄高中的時候涉及重大犯罪，他其實是校園惡霸，與同夥一起偷車、無照駕駛，甚至與性暴力行為有牽扯，《Dispatch》也循線找到法院資料，資料中確認趙震雄在高二時，因《特別法》規範的「強盜強姦」罪名接受刑事審判，知情者爆料，趙震雄當時與同夥在偷來的車子裡企圖性侵，後遭少年保護處分送往少年院，所以高三有一半的時間在都在矯正機構。

趙震雄遭爆高中偷車企圖性侵。（圖／翻攝趙震雄臉書）

1996趙震雄進入釜山的慶星大學戲劇電影戲就讀，因此知情人士認為他會選擇回到釜山重新生活，是為了洗白，塑造新的形象。而《Dispatch》調查後還發現，趙震雄成年成為舞台劇演員後，也就是未走紅前仍多次進出警局，他於2003年在喝酒聚會中，暴力毆打劇團成員，後來因傷害罪判罰金；也曾酒駕被吊銷執照，當時他已經演出電影《馬粥街殘酷史》。

趙震雄於2004年演出《馬粥街殘酷史》，踏足電影圈，從此棄用本名，改以爸爸的名字當作藝名，他曾上節目以「給自己一個新的轉折點」解釋，但多名知情人士表示，改名目的是為了與犯罪事件切割，爆料者怒轟：「他曾是欺負弱者的加害者和罪犯，卻因飾演警察而被塑造成正義象徵，現在甚至獲得獨立運動者般的形象。受害者心情如何？至少現在，他應該要反省。」

趙震雄在踏足電影圈之前，多次出入警局、酒駕遭逮。（圖／翻攝趙震雄臉書）

