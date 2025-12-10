《信號2》傳改網路獨播！趙震雄爭議連環爆
[NOWnews今日新聞] 韓國影帝趙震雄本月5日被爆曾是涉及偷車、性暴力等罪名的少年犯，為此經紀公司Saram娛樂宣布退出演藝圈，為過去不良的過往負責，引發熱議，而其中最受關注的就是將在明年播出、時隔10年的《Signal信號》第二季，傳電視劇會改為串流獨播，若是最終選擇停播的話，趙震雄恐怕會被電視台索討超過百億的違約金。
《Signal信號》第二季恐流產？傳將改線上獨播
根據韓媒報導，若是趙震雄所主演的《Signal信號》第二季tvN決定停播，電視台將會對趙震雄和他的經紀公司提起訴訟，並要求超過100億的賠償金。雖然趙震雄的前科是已經超過30年前的事，不過他本人的過失會對作品名譽、電視台造成所害，因此電視台確實可以向他追究結果。
然而《Signal信號》第二季卻是電視台成立20年所推出的紀念作品，當初可是斥資拍攝，現在面臨「停播」、「保留趙震雄的畫面播出」進退兩難的狀況，因此他們有可能會改成在付費平台TVING獨家播出，避免作品直接流產、同時在不會被大眾抵制的狀況下播出。
趙震雄黑料連環爆 宣布退出演藝圈
日前韓國影帝趙震雄（本名：趙元俊）被爆出過去曾是少年犯，從高中偷車、無照駕駛，到涉嫌車內性暴力，更因多次暴力糾紛進出警局，之後將父親本名「趙震雄」作為藝名出道，將過去糟糕的過往全部塵封。
對此，經紀公司Saram娛樂當時向媒體回應，證實趙震雄在未成年時期確實曾有不當行為，間接承認少年犯罪傳聞，但是全面否認性暴力指控。消息曝光隔日，趙震雄正式宣布退出演藝圈，表示：「我虛心接受所有指責，從今天起停止所有演藝活動，為我的演員生涯畫下句點。我認為這是面對過去過錯所應承擔的責任與本分。」
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
