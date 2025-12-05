《信號2》命運未卜！趙震雄遭爆料高中涉「強盜強姦」 正義刑警人設全崩塌

趙震雄今年7月來台參加台北電影節，透露想與台灣合作拍片計畫。李鍾泉攝

南韓影壇實力派演員趙震雄以《Signal信號》《信徒》等作品成功塑造正義、硬派的警察與特務形象，然而今（5日）卻遭南韓媒體《Dispatch》投下震撼彈，爆料他長年隱瞞「黑歷史」，不僅隱藏學歷，甚至在高中時期涉及重大犯罪並被送往少年院，引發形象巨大反差爭議。趙震雄所屬公司Saram娛樂對此表示：「對於已被報導的內容，目前正在確認真偽。待釐清事實關係後，將發表正式立場。」

《Signal信號2》預計2026年第一季上映，現卻被爆出趙震雄的黑歷史，讓這齣劇「生死未卜」。根據《Dispatch》報導，趙震雄的本名為「趙元俊」，而現今廣為人知的藝名「趙震雄」則取自其父親之名。

報導指出，他不只改名，連出生日期都有出入，他每年農曆三月初三慶祝生日，但實際出生日期是農曆三月初七。此外，趙震雄刻意模糊出生背景、隱藏在首爾度過的高中時期，對外強調自己是「釜山土生土長」，其高中學歷和所在地記錄幾乎不存在，引發外界對其真實過往的強烈疑問。

高二涉「強盜強姦」遭判保護處分 知情者指控回釜山為「洗白犯罪紀錄」

多名知情者向媒體爆料，趙震雄的青少年時期「並非一般的叛逆」，而是涉及重大犯罪。《Dispatch》依循線索獲得法院資料，確認趙震雄在高二時曾因《特別法》規範的「強盜強姦」罪名接受刑事審判。

爆料指出，他曾是校園惡霸的一員，與同夥偷竊汽車、無照駕駛，甚至牽涉性暴力行為。知情者表示，趙震雄與同夥在偷來的車輛內企圖性侵，最終遭少年保護處分並被送往少年院，使他在高三有一半時間都在矯正機構度過。趙震雄於1996年進入釜山的慶星大學戲劇電影系就讀，但爆料者指控，他選擇回到釜山並開始全新生活，是為「洗白犯罪紀錄」，重新塑造無瑕形象。

被譽為神劇的《Signal信號》終於開啟拍攝計畫，並預計於2026年第一季上映，但趙震雄卻被傳出過往黑歷史。翻攝tvN

成名後仍多次進出警局 知情者反問：他怎可能還用「趙元俊」出道？

即使在成年成為舞台劇演員後，類似暴力事件並未完全停止。《Dispatch》調查發現，趙震雄在無名演員時期仍多次進出警局。他在2003年一次喝酒聚會中嚴重毆打一名劇團成員，最終因傷害罪被判罰金。知情者指出，此前他也曾因暴力案件遭立案。此外，他還曾在參演電影《馬粥街殘酷史》期間，因酒醉駕車而被吊銷駕照。

趙震雄於2004年憑《馬粥街殘酷史》正式踏入電影圈，並從此棄用本名。他曾在電視節目中透露改名是因「從劇場轉往電影，想給自己一個新的轉折點」。然而，多名知情者認為，改名真正目的並非藝術考量，而是為了與過去的犯罪事件切割，他們反問：「做過那些事後，他怎麼可能還用『趙元俊』這個名字出道？」

趙震雄來台分享與許光漢的合作狀況，並表示未來想與台灣演藝圈有合作計畫，卻被爆料不堪黑歷史，正義人設崩塌。董孟航攝

演警察、參與愛國活動反引爆受害者痛苦記憶 怒控無法接受他被包裝成正義化身

近年來，趙震雄因成功飾演硬派刑警形象，並參與光復80週年紀念式、洪範圖將軍遺骸迎回等象徵正義與愛國精神的活動，因而獲得了極高的國民好感度。然而，這些活動卻喚醒多名被害者的痛苦記憶。他們向《Dispatch》投訴，難以接受一個曾欺負弱者、涉嫌性暴力且多次觸法的人，如今被包裝成「正義化身」。

一名爆料者痛訴：「他曾是欺負弱者的加害者和罪犯，卻因飾演警察而被塑造成正義象徵，現在甚至獲得獨立運動者般的形象。受害者心情如何？至少現在，他應該要反省。」隨著調查資料曝光，趙震雄多年來憑《Signal信號》等作品成功打造的正義形象，正受到嚴峻考驗。



