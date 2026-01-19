《信號2》恐做白工！李帝勳首談趙震雄爭議：努力被抹煞

〔記者廖俐惠／綜合報導〕李帝勳主演的《模範計程車3》劇終之後，慣例接受韓國媒體訪問，不過難免被問到《第二個信號》目前狀況如何？

《第二個信號》是經典韓劇《信號》等待8年終於要推出的續集，該劇都已經殺青，準備在2026年問世，結果主要演員之一的趙震雄卻在去年被爆出是少年犯的黑歷史，更傳出出道後還會對同行施暴，罪行罄竹難書，趙震雄隨即宣布引退，拍拍屁股走人。過往只要有爭議人物出事，該劇大多選擇換角重拍，但趙震雄戲分吃重，加上都已經殺青，根本難以全部重來，這讓《第二個信號》的未來一片黑暗。

李帝勳因演出《信號》、《模範計程車》系列受到歡迎。(資料照，記者陳逸寬攝)

對此，李帝勳今天(19日)接受韓國媒體訪問，韓國媒體很懂得問，先是以《模範計程車3》的金道奇一角為切點，詢問：「金道奇是個正義的角色，在現實生活中會不會也讓你有意識地『必須抱著道德感生活』，最近演藝圈也發生很多事情…」

李帝勳表示知道最近有很多事情發生，「我也會思考著未來要怎麼過，但與其說是因為發生這件事情，所以要更小心，不如說是把我從小以來本能地思考善與惡的方式，付諸於行動而已，我從來沒有想過要改變，不過對於接連發生這些事情，作為一位娛樂從業人員，我確實應該要更加謹慎。」

趙震雄去年被爆出是少年犯的黑歷史。(資料照，記者潘少棠攝)

韓媒接著問：「《第二個信號》因為主要演員的爭議曝光，播出時間因此延期？」李帝勳回應：「想到作品本身的詮釋以及大家的努力，其價值很可能因此被抹煞的部分，就讓我覺得很苦惱，這是一部凝聚了許多人辛勞的作品，作品中存在著真誠，我希望這些不會因此變得模糊。」

