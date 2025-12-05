《信號2》無望？《D社》爆「趙震雄偷車、性侵」 經紀公司回應了

韓國忠武路演員趙震雄（本名：趙元俊）。（圖／翻攝自Saram IG）





韓國忠武路演員趙震雄（本名：趙元俊）憑藉《Signal信號》、《信徒》被讚為「刑警專業戶」，螢幕形象正面的他，卻被韓媒《Dispatch》（《D社》）爆出過去曾性侵、偷車等不良行徑被送進少年院，面對爭議所屬經紀公司Saram娛樂則回應正在確認，等釐清後會發布正式立場。

根據《D社》報導，多名知情者因趙震雄在南韓光復80週年紀念式上朗讀誓詞，並為紀錄片《獨立軍：未完的戰爭》擔任旁白，擁有如此正義與愛國精神的高度形象，引發了被害者的痛苦回憶，「曾是欺負弱者的加害者和罪犯，卻因飾演警察而被塑造成正義象徵。」

廣告 廣告

爆料者指出趙震雄高中時候曾和盜竊停放車輛、無照駕駛，並涉嫌性侵案，整個高三幾乎都在矯正機構度過，而《D社》查詢後確認趙震雄在高二時，曾因《特別法》規範的「強盜強姦」罪名接受刑事審判。

對於趙震雄在1996年開始於釜山的慶星大學戲劇電影系就讀，爆料者更指出他當時為了洗白過去的紀錄，才會再度回到釜山開始重新生活，也是因此他在出道後不敢用本名趙元俊活動，而是以父親的名字趙震雄當作藝名，不過趙震雄自己在節目說以藝名出道，是從劇場轉往電影的一個轉折點。

另外，《D社》也查到趙震雄還為成名前，曾多次進出警局，在2003年喝酒聚會更毆打了劇團成員，最後以傷害罪被判罰金。而在參演電影《馬粥街殘酷史》後，還曾酒駕被吊銷駕照。

面對爭議所屬經紀公司Saram娛樂則回應：「正在核實報道內容的真實性。待事實關係明確後，將發表正式立場。」

東森娛樂關心您

犯罪行為，請勿模仿



【更多東森娛樂報導】

●吞精紀錄保持人出擊！「女優變身棉花糖」限定來台

●吸毒免坐牢！大咖影帝現身酒吧 緊貼壯男極樂畫面曝

●掰了安宰賢5年！具惠善突曝「超狂喜訊」公開新身分

