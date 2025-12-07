《信號2》等十年恐成廢片！趙震雄「戲份多到難以刪除」 電視台急切割

記者趙浩雲／台北報導

韓國演員趙震雄近日黑歷史連爆，被踢爆高中時是少年犯，時曾涉及偷車、無照開車等違法行為，甚至因此被送進少年院，擁有過黑道歷史。消息曝光後，他於 6 日透過經紀公司表示將退出所有演藝相關工作，等同正式離開幕前，明年將推出的《Signal信號2》（第二個信號）恐怕會變成廢片一部。

事件起於多名知情人士出面作證，稱他過去在京畿地區求學時與不良團體混在一起，並牽扯到多起校外事件。雖然經紀公司承認他未成年時確實犯過錯，但否認部分更嚴重的指控，強調已是三十多年前的往事，細節難以完全查證。不過爭議在社群上迅速擴散，使他決定提前結束演員生涯，向支持他的觀眾致歉。

廣告 廣告

趙震雄演出的《Signal信號2》恐怕無法撥出。（圖／翻攝自官網）

而tvN明年準備推出的大劇《Signal》第二季，趙震雄是劇中核心人物，所有戲份早在八月拍完，因為他的故事線佔比極高，想靠剪輯補救幾乎不可能。電視台目前僅表示「尚在商議」，但內部人士坦言作品的調性與他如今的負面新聞完全衝突，後續是否能順利播出成為未知數。

另一方面，他原本擔任旁白或演出的節目也遭到電視台連夜調整。SBS 緊急抽換他在紀錄片中的聲音，甚至已播出的內容也將重新上架；KBS 也把相關影片全部轉為不公開。業界普遍認為，這樣的處理方式幾乎等同切斷日後任何可能的合作。

曾被視為中生代實力派代表的趙震雄，如今形象急轉直下。不少製作單位透露，這波衝擊恐怕讓他難以再回到演藝圈，連作品是否能見光都變成問題。隨著合作方紛紛撤離，他的螢光幕生涯看來已提前劃下句點。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

更多三立新聞網報導

AAA／完美落幕！潤娥超辣黑絲亮相暖收粉絲大禮 IU「0遮掩」親切道別

曾莞婷「兒子」16歲了！母子合照曝光 感動告白：愛你至死不渝

法網紅住台灣摩鐵「把八爪椅當健身器材」忍不住做運動！畫面曝光笑翻網

生日爸爸驚傳住院！李燕「急奔南下陪診」 相隔半月曝喜訊：已脫離險境

