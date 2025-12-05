《信號2》胎死腹中？趙震雄爆強盜性侵 改名隱瞞黑歷史
〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星趙震雄曾經演過《信號》、《無路可走：輪盤賭》等知名韓劇，今年才應台北電影節邀請來台，與影迷相見歡，怎料今天(5日)他遭爆料改名是為了掩蓋高中時的惡行，不但涉嫌偷車、性侵被送進少年觀護所，成為演員還曾對劇團成員施暴，罄竹難書。對此，趙震雄的經紀公司目前正在了解狀況中。
根據《Dispatch》報導，趙震雄的本名叫「趙元準」，趙震雄是他爸爸的名字，甚至隱瞞他真正的生日，還刻意刪除自己在首爾度過的高中生活，強調自己是釜山土生土長，讓外界霧裡看花。
《D社》踢爆，原來趙震雄的青少年時期不是一般的脫序，而是曾經犯罪被送到少年觀護所，有多名爆料者供稱，趙震雄是校園霸凌者，跟狐群狗黨一起偷車、無照駕駛，甚至還涉及性暴力。
報導進一步指出，趙震雄在高二時曾經以1994年的特定犯罪加重處罰法的「強盜強姦」接受刑事審判，爆料者表示：「趙震雄跟同夥在偷來的車裡面企圖性侵受害者，他們也因為這起事件被送往少年觀護所，高三有一半的時間都在矯正機構度過。」
趙震雄在1996年考上慶星大學戲劇電影系，但爆料者們一致認為，趙震雄回到釜山是為了洗白過去的罪行。此外，《D社》在採訪的過程中更發現，趙震雄在無名演員時期也時常進出警局，2003在擔任劇團演員時，在一場酒局爆打另一名劇團成員，由於他之前曾因暴力案件遭立案，因此直接判處罰金。另外，趙震雄在拍完《馬粥街殘酷史》之後，喝到爛醉開車上路，駕照因此被吊銷。
之後他憑藉著《馬粥街殘酷史》出道，更以父親的本名「趙震雄」出道。由於他在今年8月15日的韓國光復節活動上宣誓，正氣凜然的模樣卻深深刺痛受害者，爆料者直指他明明是加害者，演出警察卻被包裝得很正義，甚至還有獨立鬥士的形象，「那受害者的心情誰能來理解？我希望他能好反思自己的過往。」
趙震雄在韓劇《信號》中演出正義刑警，萬眾矚目的續集《信號2》預計在明年初開播，沒想到趙震雄卻扯上風波，影迷等了9年的《信號2》能否如期撥出？是否又會受到影響，令影迷憂心忡忡。
☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆
☆拒絕校園霸凌，勇敢說出來！教育部專線0800-200-885☆
