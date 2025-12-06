《信號2》趙震雄過往前科被挖出！網怒掀拒看抵制潮 道歉不買單
記者林宜君／台北報導
南韓熱門劇集《信號2》正準備開拍之際，主演趙震雄被挖出過往未成年前科，引發網路輿論風暴。儘管經紀公司緊急道歉並強調趙震雄已深刻反省，但粉絲及網友多數「不買單」，甚至在社群平台掀起抵制行動，讓劇組面臨空前壓力。韓國演員趙震雄（本名趙元俊）被韓媒曝光，高中時期曾有不當行為，包括偷車、無照駕駛，以及涉嫌性侵案，整個高三幾乎在矯正機構度過。
《Dispatch》《Ｄ社》）進一步報導，高二時趙震雄因《特別法》規範的「強盜強姦」罪名受過刑事審判。此外，媒體指出，趙震雄在成名前多次出入警局，2003年酒後毆打劇團成員、參演電影《馬粥街殘酷史》後也曾酒駕被吊銷駕照。為了重塑形象，改以父親名字「趙震雄」出道，而非使用原名趙元俊。針對爆料，趙震雄所屬經紀公司Saram Entertainment回應，確認趙震雄未成年時確實有不當行為，但明確否認性侵相關指控，並表示因事隔超過30年，許多細節無法完全掌握。
公司強調，趙震雄成年後對過往行為深感愧疚，正在反省，也向受影響的當事人與長期支持的粉絲致歉。公司表示，趙震雄使用父親名字出道，是象徵重新開始，努力成為更好的人，而非刻意掩飾。然而，儘管公司道歉澄清，網路輿論仍火爆。許多韓網用戶在社群平台發文，表示不支持《信號2》續聘趙震雄，甚至出現「抵制信號２」的聲浪，認為道歉無法抹去過去爭議。粉絲與觀眾對劇組是否繼續合作，態度分歧，使《信號2》開拍前景蒙上不確定陰影。
