《信號2》趙震雄「有前科」？經紀公司認：深刻反省中

韓國知名演員趙震雄被指控性侵等事件。（圖／翻攝自趙震雄臉書 ）





韓國知名演員趙震雄（本名：趙元俊）昨（5日）被韓媒爆料，過去曾涉性侵、偷車等行為，被送進少年院，所屬經紀公司出面回應，承認趙震雄的過去曾犯下錯誤，但堅決否認性相關指控。

根據韓媒《Dispatch》（《D社》）報導，趙震雄高中時候曾和盜竊停放車輛、無照駕駛，並涉嫌性侵案，整個高三幾乎都在矯正機構度過，而《D社》查詢後確認趙震雄在高二時，曾因《特別法》規範的「強盜強姦」罪名接受刑事審判。

此外《D社》還報導，趙震雄還為成名前，曾多次進出警局，2003年還在酒後毆打劇團成員、參演電影《馬粥街殘酷史》後，還曾酒駕被吊銷駕照，為了洗白才用父親的名字出道，不敢使用本名趙元俊。

趙震雄所屬經紀公司經紀公司Saram Entertainment昨日晚間回應，經過與趙震雄確認之後，證實了他未成年時確實有不當行為，但由於時間已超過30年，無法完全掌握當時經過。經紀公司明確表示，趙震雄與性侵相關指控無關。

經紀公司表示，趙震雄成年後對於過去的爭議感到非常沉重，正在反省過往行為。經紀公司為趙震雄的過錯，向受害人道歉，同時也對長期支持他的粉絲表示抱歉，經紀公司強調，趙震雄用父親名字做為一名，並非是為了要掩飾過去，而是他對自己下定決心、努力成為更好之人的象徵，盼能獲得理解。



