信託領域卓越實力 國泰世華銀行囊括Trust Award四大獎

國泰世華銀行副總李鼎倫（右）代表受獎，金管會主委彭金隆（左）頒贈獎座。

▲國泰世華銀行副總李鼎倫（右）代表受獎，金管會主委彭金隆（左）頒贈獎座。

第五屆「《Trust Award》多元信託創新獎」出爐，國泰世華銀行再次憑藉於信託領域的卓越實力，一舉囊括四項大獎，不僅拿下「最佳家族信託創新獎—金質獎」、「最佳有價證券信託創新獎—金質獎」、「最佳保險金信託創新獎—優質獎」，更以「最佳信託商品整合創新獎—優質獎」增添亮點。

國泰世華憑藉逾20年深耕信託業務的經驗，以「本金自益、孳息他益」的信託架構為基礎，結合股利贈與、孳息給付型與定額給付型信託，開展出「傳承三箭」的傳承規劃，協助企業主在保有企業掌控權的同時，有效安排資產傳承與稅務效率；並導入閉鎖性公司股權交付信託，讓公司治理與家族永續藍圖得以兼顧。此外，同步整合律師與會計師專業，量身打造客製化方案，讓家族辦公室的落地更具可行性，因此榮獲「最佳家族信託創新獎—金質獎」肯定。

廣告 廣告

在資產多元化與操作效率上，國泰世華提供一站式債券投資服務，結合交易下單、跨境資產託管、資金融通、安養照顧等規劃，滿足客戶各面向的債券投資需求。面對臺灣邁入超高齡社會的課題，國泰世華推出「自由自債預約信託」，結合債券穩定配息與信託專款專用的特性，協助客戶預先安排穩定金流，降低高齡可能面臨的財務衝擊，從交易到晚年財產保障，打造全方位債券投資平台，因而榮獲「最佳有價證券信託創新獎—金質獎」及「最佳信託商品整合創新獎—優質獎」雙重肯定。

國泰世華並首創「保險金信託共同行銷」機制，透過信託契約的預先約定，將外幣保單理賠，以及國泰人壽或國泰產險之旅平險身故理賠金自動交付納入流程，理賠款得以直接撥付至信託專戶。此外，財產傳承需要全方位且客製化的規劃，才能滿足客戶對於家族成員或傳承對象的不同安排，保險金信託只是其中的一環，國泰世華從客戶需求出發，以整合性的信託規劃建議取代單一信託商品，更進一步以「連續受益人模式」在契約中事前約定受益順位，讓未用完的保險金可延續給次順位受益人，使傳承設計更貼近家庭多元需求，因而榮獲「最佳保險金信託創新獎—優質獎」肯定。