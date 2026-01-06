信評：壽險業匯率會計調整新制 估外匯風險比升高

（中央社記者呂晏慈台北6日電）金管會日前預告壽險業匯率會計調整新制，中華信評今天發布報告指出，預期業者避險成本與避險部位可能大幅降低，同時管理資產與負債不相稱問題的複雜度與外匯風險比可能將升高。

為降低匯率對壽險業損益表的影響，金管會已預告修正「保險業財務報告編製準則」兌換損益規定，壽險業AC（按攤銷後成本衡量的金融資產）項下未對外幣風險組成部分指定避險者，可採直線攤銷法處理。

根據中華信評發布的「台灣壽險業速報：預期會計新制下外匯風險比將升高」報告指出，長期以來，台灣壽險業者持有大量外幣投資部位，主管機關預告壽險業匯率會計調整案，目的是強化壽險業者允當表達經濟實質的資訊揭露，根據壽險公會預估，可望使壽險業每年節省約新台幣900億元的避險成本。

中華信評表示，以截至2025年9月的數據資料來看，台灣壽險業的外匯風險比在採行會計新制後可能從13%升至約18%，這是基於假設壽險公司會將節省下來的900億元悉數存入外匯價格變動準備金。

中華信評分析，外匯價格變動準備金升高將為壽險公司的幣別不相稱問題提供額外的抵銷效果，但這效果應不及避險工具減少造成的影響；估計壽險業的避險比率將可能在會計調整方案生效後自57%降至40%。

中華信評提醒，外匯風險的本質不會明顯改變，台灣壽險公司的外幣投資配置比例在亞太區壽險市場中居冠，雖然調整後可能使帳上獲利較不容易受到避險成本波動的影響，但卻無法緩解壽險公司龐大的幣別不相稱風險。

至於後續發展，中華信評說明，台灣壽險公司透過國外投資獲利的獲利方程式複雜度將增加，並考驗業者的風控紀律。新制要求壽險公司更加重視計算、資訊揭露與管控外匯風險。

中華信評提醒，隨著匯率波動對帳列獲利影響降低，壽險業者的匯率變動影響數將依其債券投資的剩餘年限逐年攤銷，而具備允當外匯風險管理機制的業者應不會以投資收益表現作為其風險管理的唯一考量。

中華信評表示，壽險業者必需對資產負債管理進行長期性的策略規劃，以確保能將外匯風險控制在理想的風險承受範圍內，並藉此保障長期的財務韌性。若在未採取適當風險監控機制的情況下積極擴大外匯風險部位，且未能即時監測經濟情勢，並前瞻性地估算因應各種流動性需求，其資本緩衝空間可能因而弱化。

中華信評表示，若有壽險公司降低避險水準，將更密切關注其敏感性分析與壓力測試報告，以評估資本緩衝空間是否足以吸收幣別不相稱部位擴大帶來的損失。估計在目前的避險水準下，大多數壽險公司的資本緩衝空間可承受新台幣至少升值10%的情況。（編輯：林淑媛）1150106