信誼基金會獲114年度教育部社會教育貢獻獎

信誼基金會獲114年度「社會教育貢獻獎」團體獎，由教育部劉國偉次長頒發，信誼營運長廖瑞文代表受獎。

信誼基金會是台灣最早推動兒童早期教育的民間組織，半個世紀以來，在現任董事長張杏如的帶領下，從親職教育開始，呼籲社會重視學齡前的幼兒教育，推動親子共讀、親子共玩，提供多元教養行動方案，時刻提醒父母，以孩子的發展為基礎，為孩子營造一個優質、理想的學習環境。16日獲頒教育部114年度「社會教育貢獻獎」團體獎，由信誼基金會營運長廖瑞文代表受獎。

信誼基金會成立於1971年，由永豐餘集團創始人何傳先生（字信誼）和他的兩個兒子共同創立，以濟貧助學為主。1977年，共同創辦人何壽川先生和夫人張杏如女士，面對台灣經濟起飛年代，社會普遍對兒童早期教育缺乏認識，決定以幼兒為關懷社會的核心工作，由張杏如女士親任執行長，帶領團隊以實際行動，向社會推廣「學前教育」。

信誼以兒童發展為基礎，從親職教育做起，隨時代需求開啟許多社會教育創新服務。在台灣教育體系還沒有幼兒教育系的年代，設立學前教育研究發展中心、學前教育資料館，成為孕育幼兒教育人才的搖籃；發行台灣第一份與父母討論0~6歲教養的《學前教育》月刊、成立第一家幼兒專業出版社、創設第一家玩具圖書館、第一座親子館、第一間幼兒圖書館；引領「幼兒教育」，設立信誼實驗幼兒園，以實證發展幼兒園教學資源，建立本土化幼兒教育模式，推廣啟發式教育；所設立的「親子館」倡導「親子共玩」，以實體場域落實幼兒「在遊戲中學習」、「做中學」的理念，不僅是今日各縣市普設親子館命名的由來，更是室內親子遊戲場域的典範；接續創設「信誼幼兒文學獎」和「信誼兒童動畫獎」，鼓勵人才為台灣兒童創作，致力推動台灣作品站上世界舞台。舉辦兒童發展國際研討會、引進Bookstart嬰幼兒閱讀運動，台灣兒童早期閱讀在信誼基金會長期的呼籲和推廣下，不僅已納入正規教育，更成為每一個家庭，自孩子出生起便是家庭教育中不可忽視的一環。信誼為響應永續教育，更自2024起率先全面使用FSC認證紙張，印製所有新書和再版書籍，以行動守護森林資源的承諾，落實永續生活主張。

資料來源：信誼基金會