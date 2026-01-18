信誼基金會獲114年度教育部社會教育貢獻獎
信誼基金會是台灣最早推動兒童早期教育的民間組織，半個世紀以來，在現任董事長張杏如的帶領下，從親職教育開始，呼籲社會重視學齡前的幼兒教育，推動親子共讀、親子共玩，提供多元教養行動方案，時刻提醒父母，以孩子的發展為基礎，為孩子營造一個優質、理想的學習環境。16日獲頒教育部114年度「社會教育貢獻獎」團體獎，由信誼基金會營運長廖瑞文代表受獎。
信誼基金會成立於1971年，由永豐餘集團創始人何傳先生（字信誼）和他的兩個兒子共同創立，以濟貧助學為主。1977年，共同創辦人何壽川先生和夫人張杏如女士，面對台灣經濟起飛年代，社會普遍對兒童早期教育缺乏認識，決定以幼兒為關懷社會的核心工作，由張杏如女士親任執行長，帶領團隊以實際行動，向社會推廣「學前教育」。
信誼以兒童發展為基礎，從親職教育做起，隨時代需求開啟許多社會教育創新服務。在台灣教育體系還沒有幼兒教育系的年代，設立學前教育研究發展中心、學前教育資料館，成為孕育幼兒教育人才的搖籃；發行台灣第一份與父母討論0~6歲教養的《學前教育》月刊、成立第一家幼兒專業出版社、創設第一家玩具圖書館、第一座親子館、第一間幼兒圖書館；引領「幼兒教育」，設立信誼實驗幼兒園，以實證發展幼兒園教學資源，建立本土化幼兒教育模式，推廣啟發式教育；所設立的「親子館」倡導「親子共玩」，以實體場域落實幼兒「在遊戲中學習」、「做中學」的理念，不僅是今日各縣市普設親子館命名的由來，更是室內親子遊戲場域的典範；接續創設「信誼幼兒文學獎」和「信誼兒童動畫獎」，鼓勵人才為台灣兒童創作，致力推動台灣作品站上世界舞台。舉辦兒童發展國際研討會、引進Bookstart嬰幼兒閱讀運動，台灣兒童早期閱讀在信誼基金會長期的呼籲和推廣下，不僅已納入正規教育，更成為每一個家庭，自孩子出生起便是家庭教育中不可忽視的一環。信誼為響應永續教育，更自2024起率先全面使用FSC認證紙張，印製所有新書和再版書籍，以行動守護森林資源的承諾，落實永續生活主張。
資料來源：信誼基金會
其他人也在看
115學測數學A史上最難 高中老師：解題解到懷疑自己
115學年度大學學測於今（17）日登場，第一科考科為數學A，高中數學老師認為，考題偏難，可說是為了學習數學A考生設計的題目，且難度趨近於113學年度的數學A，「負擔太大」，不利於習修數學B的考生作答，「解題解到懷疑自己」，可說是歷年最難的數學A。中時新聞網 ・ 19 小時前 ・ 1
2026角板山行館梅花季 賞梅、品美食、體驗原民文化
【互傳媒／記者 謝榮二／桃園 報導】桃園市副市長王明鉅今（17）日上午前往復興區，出席「2026角板山行館園區互傳媒 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
角板山行館梅花季 王明距副市長：打造北臺灣冬季賞花指標景點
記者陳華興／桃園報導 桃園市副市長王明鉅十七日上午前往復興區，出席「二0二六角板山行…中華日報 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
Ford談科技、Suzuki玩創意、Mercedes-Benz挑戰世界紀錄，誰最吸睛？車市3場展演一次看
2026年初，台北車壇熱度全面引爆：福特六和、Taiwan Suzuki與台灣賓士三大品牌以截然不同的主題詮釋移動未來。福特於三創生活園區舉辦Ford品牌車展，以科技實境展演展現油電實力；Suzuki攜手Tomica打造巨型「玩具車盒」展示Jimny × Tomica 55周年特仕車與e Vitara 純電SUV；而台灣賓士則以全球矚目的Concept AM......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
115年學測12.1萬人上場 考場後勤應援開眼界
大學學測在今（17）日登場，總計有超過12萬名考生參加，連續考三天，不少家長一早到考場幫孩子加油打氣、穩定軍心，要成為考生們最堅強後盾。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 發表留言
保障入場者安全！2026台北動漫節公告Cosplay新規定：引發恐慌可限制入場
因應去年底發生的北捷隨機殺人事件所引發的公共安全疑慮，2026 台北國際動漫節正式公告最新 Cosplay 相關入場規範，明確指出，若裝扮形式經判定可能引發現場恐慌或影響維安，主辦單位將有權限制入場，甚至直接請離會場。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 2
2026台北動漫節懶人包：時間地點門票資訊、攤位平面圖、活動一次看
寒假動漫盛會第14屆「台北國際動漫節」於2026年2月5日至9日在南港展覽館一館盛大展出！在新春期間，為粉絲們帶來最精采的活動、最多元豐富的展出內容！ Yahoo奇摩遊戲編輯這次也整理了懶人包，內容涵蓋展覽地點、門票購票資訊、參展廠商與重點遊戲、現場活動亮點、展場平面圖等詳細資訊，隨著時間進行更新。趕快先了解活動重點，在展覽開始前做好準備，讓你的 TICA 之旅更加順暢！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 3 天前 ・ 發表留言
奇幻溫情"媽祖在人間" 台中太平開鏡拍"愛的記憶"
中部中心/林子翔 台中報導正如火如荼拍攝中，奇幻溫情單元劇，"媽祖在人間"，講述傳遞信仰與希望，並結合了真實的宮廟與信徒故事。今天（16日）下午在台中市太平區，拍的是"愛的記憶"，隆重舉辦開鏡儀式，女主角楚宣等人，祈求媽祖保佑，讓拍攝得以順利進行，找回愛的力量！媽祖在人間台中太平開鏡。在劇中飾演媽祖化身，楚宣，以及其他幾位演員，會同劇組人員，虔誠敬拜媽祖！在台中市太平區聖和宮，隆重舉辦開鏡儀式，奇幻溫情單元劇，"媽祖在人間"，這一次拍攝的，"愛的記憶"，以創傷記憶與親情療癒為題，是一段關於失去、原諒與重新出發的溫柔故事！媽祖在人間台中太平開鏡。單元主角鍾岳軒，飾演動物飼養員，是一位有10歲兒子的單親父親，父子在媽祖默默守護下，逐步找回被掩埋的真相，與愛的力量！媽祖在人間，透過戲劇，讓媽祖信仰的慈悲與智慧，在日常生活中展現，希望能將台灣本土信仰文化，推廣到世界。原文出處：奇幻溫情「媽祖在人間」 台中太平開鏡拍愛的記憶 更多民視新聞報導改編真人真事! 全新短劇"媽祖在人間" 舉辦開鏡儀式媽祖短劇熱鬧開鏡! 王品澔.黃登楷化身"千里眼.順風耳"奇幻溫情短劇《媽祖在人間》取材真人真事 林辰唏化身媽祖民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
「癌症」是自找的終極發炎！名中醫提醒這2大食物加速細胞老化很致癌，千萬要少碰
「癌症」等同是自找的終極發炎。是的，這樣的慢性發炎很可怕；你所聽過的一些重要疾病，包括癌症、糖尿病、心臟疾病、關節炎、憂鬱症、乾癬、阿茲海默症等，都與慢性發炎有關。慢性發炎怎麼造成的，又該怎麼避免發炎？這時大家一定會想知道：「吃的東西有沒有影響？要抗發炎是要吃素嗎？」今天就讓我們來看看日常飲食應該避免哪些食品，才能減少身體的發炎反應。幸福熟齡 ・ 16 小時前 ・ 14
日系車真的耐操又省錢？專家點名6車款「連修車師傅都怕」：養護成本驚人
消費者在購買新車時，後續的保養以及維修成本費用也是考慮的重點之一，在普遍民眾多認為日系車較耐操、開不壞，相較於歐系車養護成本低等既定印象。但是實際在保養廠現場真的是如此嗎？根據美國理財網站《GOBankingRates》採訪專業修車廠German Car Depot老闆兼技師蓋爾凡德（Alan Gelfand），他特別點名6款維修費用特別高的日系車，甚至連修......風傳媒 ・ 13 小時前 ・ 12
打包蛋風波被罵翻 王俐人回顧2025年...點名網路冷暴力：真的很累
王俐人昨（17日）在臉書回顧2025年，一字一句寫下自己的疲憊與心境轉折，也等於替這一年風波不斷的人生做了階段性總結。從「打包蛋事件」、背上500萬債務，到婚姻被傳生變，外界的放大解讀與網路聲浪，幾乎沒給她喘息空間。王俐人與小7歲的演員老公林琮軒於2021年12月登記結婚，過程相當「樸實」，不僅沒有自由時報 ・ 1 小時前 ・ 1
下週強烈冷氣團來襲！「2地區」又濕又冷 天氣粉專：先暖幾天再冷死你
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，本週末各地將出現短暫回暖，但下週確定會有強烈冷氣團來襲，而且是「濕冷型」，下週北部、東部皆濕冷有雨，中南部雖然不至於下雨，但也會轉為陰冷。「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，雖然下週才會開始降溫，但北部、東部從週日就...CTWANT ・ 1 天前 ・ 19
台南變天了？吳子嘉揭陳亭妃終局 立委補選驚爆林飛帆大戰「他」
民進黨台南市長初選民調出爐，2026選舉將由陳亭妃對上國民黨的謝龍介。媒體人吳子嘉昨分析選情，斷言陳亭妃應該會選上，接下來的立委補選大戰，他認為會由國安會副秘書長林飛帆對上無黨籍前台南市議長郭信良，若無意外應是郭贏。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 85
衝吃到飽「嗑10隻這海鮮」問會虧嗎 內行曝真相：吃2公斤再說
生活中心／徐詩詠報導吃到飽是不少台灣人常去的餐廳類型之一，一名網友透露，自己朋友在2026年首日就前往吃到飽餐廳用餐，且一口氣狂吃10隻天使紅蝦。該名友人表示，餐廳老闆看到後疑似「眼眶泛淚」，讓他好奇這樣的吃法，店家真的會虧本嗎？該貼文引發不少討論，也有內行人出面透露真相。民視 ・ 2 週前 ・ 52
張庭17歲女兒曾被罵「最醜星二代」高EQ網讚爆：林瑞陽害的
張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚已16年，育有一對兒女，其中17歲大女兒林希曈（Angela），過去因外型常遭網友攻擊，甚至被貼上「最醜星二代」等標籤，對此她多次展現高EQ，強調：「審美觀不該只有一種標準」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 87
春風車禍撞賓士找到人了！對話紀錄曝「交代好了」 愧疚喊：很抱歉
本土天團玖壹壹成員春風今（17）日表示在台74線發生車禍，因未報警處理一度遭網友質疑「肇逃」，他隨後親自發文還原經過澄清。晚間春風再度更新後續進展，宣布已順利聯繫上當事賓士車主，並公開雙方私下對話紀錄，感性寫下「圓滿」，讓整起風波畫下溫暖句點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 20
韓國瑜揭政府一大問題：台灣驕傲不只台積電 舉一例全場笑了
立法院長韓國瑜16日在雲林好禮「揪柑心」雲林縣農產推廣記者會致詞時，點出賴清德政府有一個問題，就是太多注意力都在台積電，但台灣還有許多驕傲。接著他舉例值得驕傲的產業，當他提到「包括我禿頭戴的假髮」時，現場立刻出現爆笑聲。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 222
張文決裂家人自我封閉 疑遭怒斥「廢材」成墜魔關鍵
去年12月19日在台北車站、捷運中山站製造隨機殺人案，造成3死11傷後墜樓身亡的27歲張文，檢方偵結認定為孤狼犯案。調查顯示，張文生長於高知識水準家庭，父親曾在他當志願役時怒罵「你就是個廢材」，這6個字疑似成為他徹底自我封閉、墜入魔道的導火線。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 254
曾把林書豪打到流血腦震盪 麥卡洛又把台將摔到整季報銷
曾經在球場出現危險動作而打傷林書豪的台啤永豐雲豹洋將麥卡洛（Chris McCullough）又闖禍，上週出戰台北台新戰神，比賽上半場快結束前，兩人在三分線附近卡位，麥卡洛為擺脫孫思堯的積極防守，竟把孫思堯狠摔在地，並且導致孫思堯的膝蓋韌帶斷裂，本季提前報銷，而聯盟今天公布懲處結果。太報 ・ 1 天前 ・ 26
新一波冷氣團即將攻台！「這天」開始大降溫 部分地區恐跌破10度
即時中心／高睿鴻報導今（2026）年首波寒流日前侵襲台灣後，近日已顯著回暖，維持著微涼但不冷的天氣；但氣象署預報員劉沛滕今（17）日警示，下週二（20日）隨著新一波大陸冷氣團南下，氣溫將急速下滑，並預計下週三晚上至下週四期間，下探至最低點。屆時，北部低溫恐達12度、中部13度、南部15度左右，局部地區甚至可能跌破10度；他另也指出，冷氣團大概會影響至下週日，時間偏長，之後可能才逐漸回暖。民視 ・ 20 小時前 ・ 3