信誼把繪本變成森林 4米高「閱讀森林」亮相台北國際書展

▲信誼基金會打造4米高主視覺，歡迎親子走進書展享受親子共讀與共玩的喜悅。

【記者 周澄予／台北 報導】閱讀不再只是翻頁的樂趣，而是一場走得進去的感官體驗。2026年台北國際書展中，信誼基金會以繪本大師李歐．李奧尼經典作品為靈感，打造高達4米的「閱讀森林」主視覺，結合3大主題互動區與多場故事派對，邀請親子走進繪本世界，在閱讀、遊戲與陪伴中，展開一場立體化的閱讀旅程。

呼應台北國際書展童書主題館從「生活場景」出發的設計，信誼以孩子熟悉且安心的情境為起點，藉由圖畫書大師李歐．李奧尼（Leo Lionni）的經典作品《田鼠阿佛》角色，延伸《一寸蟲》的自然意象，轉化為可以走入、停留的空間。不同於市場的熱鬧流動，「閱讀森林」提供的是一處能放慢腳步，專心共讀、遊戲與陪伴的溫柔空間，讓孩子進入展區前便能感受「在閱讀中收集陽光、顏色和文字」的能量。

▲信誼國際書展期間，精心規劃10場親子互動遊戲與故事活動。

讀者穿越如叢林般的拱門後，來到另一位大師五味太郎的遊戲世界，在專為孩子設計的遊戲場中，體驗從繪本走出來的遊戲，成為全世界五味太郎粉絲中，首先嚐鮮這一系列全新繪本玩具的幸運讀者；接下來可以和孩子一起拜訪大型場景「豆豆的家」，一起翻書、探索圖像，沉浸在親子閱讀空間裡，等待豆豆偶的到來，或是報名參加「豆豆音樂派對」，透過音樂、律動與故事，感受閱讀與節奏交織的幸福時光。

信誼在書展期間也特別規劃了八場親子故事遊戲活動、一場五味太郎繪本遊戲派對、一場豆豆音樂派對。長期為兒童說故事的「水獺媽媽巧巧話」，星期六下午將從廣播間走進信誼展區，蘇巧慧阿姨親自為孩子現場說演《山左大力士》和朋友們的有趣故事，作者楊子葦也會到現場舉辦簽書會。《好忙的除夕》作者翁藝珊，《超級無敵多隻小豬和大野狼》的作者也是國際知名作家大衛･卡利等都會到信誼展區和讀者見面並簽書。

展期信誼規畫三大主題互動區、每日安排故事活動、三場簽書會外，同步推出社群分享活動，邀請讀者在展區拍照上傳到個人FB、IG，標註「#國際書展我在信誼A624」便可獲得限量繪本金句小卡乙張。信誼也在書展推出多項優惠活動，包括全場單件79折、5件7折，桌遊紅綠配兩件69折、滿額送等等優惠，歡迎讀者到A624信誼展區選購，來一場跨越紙本、平面文字，結合閱讀、遊戲、手作、音樂的立體閱讀饗宴。（照片：信誼基金會提供）

信誼展場：捷運信義線1號出口，由 17 或 18 號入口入場，A624信誼攤位。

信誼2026台北國際書展活動 報名：https://pse.is/8ndwqk

展期~ 2026/02/03(二)~02/08(日)。每日10:00~18:00， 週五~周六晚上延長至22:00、週日延長至20:00。

2026 台北書展信誼展區攻略

展區：A624信誼攤位「閱讀森林」(捷運信義線1號出口，世貿17或18號入口)。

•第一站：視覺打卡牆。

在4米高的「田鼠阿佛與一寸蟲」主視覺前，感受「收集陽光、顏色、文字」的溫暖。

•第二站：主題牆後的神祕遊樂園。

穿過森林拱門，背後即是「五味太郎的創意遊樂園」。這裡有可實際操作的體驗桌與全台首發的繪本桌遊，讓孩子在動手中體驗故事走出來的閱讀樂趣。

•第三站：豆豆的家沉浸區。

帶孩子走進大型立體場景「豆豆的家」，在最放鬆的氛圍下共讀、翻書。

•攻略任務：展區拍照上傳FB/IG標註「#國際書展我在信誼A624」領取繪本金句小卡一張。