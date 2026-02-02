信誼書展打造4米閱讀森林 繪本大師作品立體化

（中央社記者許秩維台北2日電）信誼基金會參與2026年台北國際書展，將繪本大師李歐．李奧尼的圖畫書立體化呈現，打造4米高「閱讀森林」主視覺，更規劃3大主題互動區、10場故事派對活動。

信誼基金會今天發布新聞稿指出，呼應今年台北國際書展童書主題館從「生活場景」出發的設計，信誼以孩子熟悉且安心的情境為起點，藉由圖畫書大師李歐．李奧尼（Leo Lionni）經典作品「田鼠阿佛」、「一寸蟲」的自然意象，將閱讀森林展區轉化為可走入、停留的空間。

另外，信誼基金會打造「五味太郎的創意遊樂園」，在專為孩子設計的遊戲場中，體驗從繪本走出來的遊戲；大型場景「豆豆的家」可帶孩子一起翻書、探索圖像，沉浸親子閱讀空間，或是報名「豆豆音樂派對」。

在書展期間，信誼基金會規劃8場親子故事遊戲活動、1場五味太郎繪本遊戲派對、1場豆豆音樂派對，並邀請長期為兒童說故事的「水獺媽媽巧巧話」於7日到展區說故事；「好忙的除夕」作者翁藝珊、「超級無敵多隻小豬和大野狼」作者大衛．卡利等人，也會到信誼展區和讀者見面，並參與簽書活動。

信誼基金會也推出社群分享活動，邀請讀者在展區拍照上傳到個人臉書、IG，標註「#國際書展我在信誼A624」，可獲得限量繪本金句小卡，現場書展還同時推出多項優惠活動。（編輯：吳素柔）1150202