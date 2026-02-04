信誼「閱讀森林」立體互動展區 親子放慢腳步逛書展

信誼打造4米高的閱讀森林主視覺歡迎親子走進書展享受親子共讀共玩的靜美(信誼基金會提供)

五味太郎遊戲樂園(信誼基金會提供)

2026年台北國際書展2月8日前都在台北世貿一館舉行，信誼基金會將繪本大師李奧尼（Leo Lionni）的經典作品《田鼠阿佛》角色，延伸《一寸蟲》的自然意象，轉化為可以走入、停留的空間，為親子打造一座4米高的「閱讀森林」主視覺，不同於市場的熱鬧流動，「閱讀森林」提供的是一處能放慢腳步，專心共讀、遊戲與陪伴的溫柔空間，讓孩子進入展區前便能感受「在閱讀中收集陽光、顏色和文字」的能量。

展場同時規劃3大主題互動區，因此讀者穿越如叢林般的拱門後，可進入另一位大師五味太郎的遊戲世界，在專為孩子設計的遊戲場中，體驗從繪本走出來的遊戲；接下來可以和孩子一起拜訪大型場景「豆豆的家」，一起翻書、探索圖像，沉浸在親子閱讀空間裡，等待豆豆偶的到來，或是報名參加「豆豆音樂派對」，透過音樂、律動與故事，感受閱讀與節奏交織的幸福時光。

信誼在書展期間也特別規劃了八場親子故事遊戲活動、一場五味太郎繪本遊戲派對、一場豆豆音樂派對。長期為兒童說故事的「水獺媽媽巧巧話」，星期六下午將走進信誼展區，「水獺媽媽」蘇巧慧親自為孩子現場說演《山左大力士》和朋友們的有趣故事，作者楊子葦也會到現場舉辦簽書會。《好忙的除夕》作者翁藝珊，《超級無敵多隻小豬和大野狼》的作者也是國際知名作家大衛･卡利等都會到信誼展區和讀者見面並簽書，親子逛書展的同時，也可以一睹作家風采。