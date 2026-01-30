【信賴之友捲爭議】林建良妻槓新北公會理事長 雙方頻過招搶辦改選
日豪客運董事林建良去年底參選桃園小客車租賃商業同業公會理事長，卻遭對手指控疑似賄選及有「黑衣人」涉入，相關選舉爭議在全國租賃車界傳開。不僅如此，本來預定3月5日開會員大會要改選理事長的新北市小客車租賃商業同業公會，林建良妻子、常務監事陳睿圻，及挺林的常務監事陳威辰也被爆料，兩人竟於本月21日聯合發文，要在2月3日就召開會員大會，林建良之子林近越則傳要選新北市公會理事長，「挺林vs.反林」兩造搶辦選舉，選舉一度鬧雙胞。
林建良妻子、常務監事陳睿圻於本月21日聯合發文，要在2月3日就召開會員大會
新北公會選舉硝煙再起 新北市府認定改選日訂3/5不能提前
不過，反林派質疑這根本違法及違背章程，在向新北市政府社會局陳情後，新北市府已發函給新北市小客車租賃商業同業公會、 現任公會理事長洪鉅順及陳睿圻，認定陳睿圻及陳威辰依法不能逕行擔任臨時會員大會召集人，要求新北市公會，仍須依程序在3月5日開會員大會改選理監事。理監事改選日期這一局，由反林派暫時勝出。
新北市府已發函給新北市小客車租賃商業同業公會，要求須依程序在3月5日開會員大會改選理監事
林建良家屬則向《上報》表示，林近越選不選都還沒決定，但洪任理事長，去年9月任期就到，現在延到今年3月5日才改選，大部分會員嗤之以鼻，不能接受，「延遲半年才選，自己還好意思說？」外界很多人不清楚事情緣由，今天到底是誰霸佔會務權力？
以常務監事與陳睿圻聯袂發文的陳威辰，也是桃園公會前理事長。反林派的桃園業者指控，陳威辰根本是在掩護林建良家族，因為桃園選舉當天，陳威辰身為理事長卻完全坐視現場秩序混亂，任由當天擔任司儀的林建良主控全場；現又以新北公會常務理事身分，配合林建良妻子陳睿圻操作。但林建良家屬反控，當天擾亂會場，是落敗的安達租貸負責人劉念生，怒斥相關指控皆是不實抹黑。
反林方控林建良夫妻掌控新北公會 現任會長指揮不動
熟悉新北公會生態的知情人士則透露，林建良雖已離任，但仍被尊為榮譽理事長，實際上仍控制新北分會，像是新北分會辦公室還在林建良三重公司處所，且因為林妻陳睿圻任常務監事，洪鉅順根本指揮不動，甚至洪在公會群組內還沒發言權限，形同被架空。林建良是榮譽理事長，在理事會上嗆要凍結預算，去年3月8日於新北大風車餐廳舉辦理事會的現場，甚至還縱容有江湖背景者在場嗆聲，擾亂會議秩序，讓會議無法好好舉行。
林建良在理事會上揚言要凍結預算，去年3月8日理事會開會，業者質疑有江湖背景者在場嗆聲，擾亂會議秩序
據知情人士提供相關爆料資訊，目前任新北公會常務監事的林妻陳睿圻，於去年12月29日以公會監事會名義發函給洪鉅順，質疑本屆理監事已期滿，卻還未進行會籍清查，連帶影響下屆理監事改選工作。
新北公會反擊 質疑林妻用現金換同意書干擾選舉
不過，新北公會則在本月6日發函給全體會員，說明去年12月25日就舉行過理事會，確認今年2月5日辦理會員代表資格審查、3月5日進行理監事改選。該聲明中更直指，已接獲多位會員檢舉，指有特定人士於尚未擇定任何選舉日期前，竟假借公會名義，通知會員前往公會領取所謂「律師顧問證書」，並同時發放2000至3000元不等現金，以收取委託書或更換會員代表同意書，嚴重破壞選舉應有之公平、公正、公開原則，對該會信譽造成重大損害。
新北公會發文還點名，監事會召集人（指陳睿圻）對外發文，擬於1月6日至16日，請會員攜帶公司大小章，領取所謂「大會禮金新台幣6000元（出席費）」，「本會嚴正聲明，本會理事會從未授權任何人於選舉期間以發放現金，或任何利益方式蒐集委託書或影響會員投票意向」、「鄭重呼籲會員切勿以任何金錢、利益交換委託書或更換會員代表同意書予任何人，並請於3月5日踴躍親自出席會員代表大會」。
新北公會發文點名監事會召集人（陳睿圻）對外發文，發放現金以收取委託書或更換會員代表同意書，嚴重破壞選舉公平、公正、公開原則
該份公會函也宣布，對親自出席大會並完成報到的會員代表，發放6000元禮券，以鼓勵會員踴躍出席，且依據理事會決議，擬將會費自9000元調降至5000元，以體恤會員經營困難。
林妻轟公會離間會員 新北市府否定其召集會議資格
面對新北公會理事長洪鉅順發文，陳睿圻則於本月14日，再度以監事會名義發函給全體會員，質疑調降會費未會同監事會審議，違反相關法規及對監事會未盡職務尊重，還強調監事會認為不論是否親自出席大會，發放禮金應該一視同仁，「鼓勵親自出席方式，對持有委託出席會員差別對待，此舉必離間會員業者對本會凝聚向心。」
陳睿圻發函中稱，下屆理監事改選選務作業與具備意願候選人，應在現任理監事合意協商狀況下取得高度共識後再推動，還轟洪鉅順「單獨召開理事會及選舉，並排除監事列席監督，其原因可能因坊間傳聞保險蟑螂一案遭檢方起訴，及配合特定業者邀請非本會行政區會員參與選舉所故。」文中更推崇丈夫林建良擔任2屆理事長期間，「透過各項努力與關係，希望改善產險業者拒保或以高額為本業投保的困境，卻因保險蟑螂一事未竟全功。」
陳睿圻發函轟洪鉅順「單獨召開理事會及選舉，並排除監事列席監督，其原因可能因坊間傳聞保險蟑螂一案遭檢方起訴」
然而，對於陳睿圻發函給全體會員，公會其餘四位監事則於事後發出公開聲明，指陳未經監事會同意，自主發函給全體會員，嚴重影響監事會聲譽，且涉及違法及背信，特此函告會員。而反林方除質疑監事哪有權利開會員大會，也立即透過理事會行文給新北市社會局，要求認定陳睿圻發文無效，新北市府已在28日回文，否定陳睿圻等人召集會議的資格，反林分也向內政部要檢舉陳情陳睿圻涉嫌賄選及違反會務運作，內政部也在28日發函新北市府，請新北市府處理。
面對相關爆料指控，林建良家屬則不平反駁，指當初會址放在林建良新北三重河邊北路營業處所，是經公會決議，且林家也有表達，如有比現在會址更好、更便宜的地方，歡迎搬移，但理事會找不到，移去哪也沒經費，現在就說被架空。過去林建良當理事長任內，爭取柴油補助，疫情時替司機上課，「爭取到了說強勢，爭取不到說不做事」，林建良居高臨下，有人選輸了不甘願，才要拉他下來。
