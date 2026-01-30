【信賴之友捲爭議】與綠營關係交好 林建良「愛出頭」樹大招風

日毫克運董事長林建良（右）與綠營關係良好，還曾多次與林佳龍（左）合照。（合成照片）





日豪客運董事長林建良捲入桃園、新北小客車租貸業公會選舉爭議，在租賃車、遊覽車、旅行界為「聞人」的林建良長年被視為挺綠，名片上除洋洋灑灑有客運、旅行社等經營事業項目，最矚目的頭銜便是行政院政務顧問。此外，配合賴清德總統2024勝選，林的名片，也列上自己是「新北市信賴台灣之友三重分會會長」，特別高舉「信賴」旗幟。

林建良與綠營關係佳 蔡英文時代就被推薦任政院顧問

林建良與綠營關係，可追溯到前朝，其個人臉書封面，就放他在全國聯合會理事長任內，獻花給前總統蔡英文的照片，臉書並秀出他獲前行政院長蘇貞昌頒發的政院政務顧問聘書。在《林建良理事長在做什麼？》粉專，也有他出席活動，力挺2022年參選新北市長的外交部長林佳龍，及為了力促兩岸民間交流，拜會時任陸委會主委邱太三，及出席當年四大公投，民進黨疾呼「四個不同意」說明會，自己在場聆聽的相關照片。

熟悉新北綠營生態人士則證實，從蔡英文時代，林建良確實一直很支持民進黨，尤其林建良公司在新北綠營「重地」三重經營運輸事業，民進黨新北、交通相關領域人士，和林建良熟識有交情，也很自然，因此林從蔡英文時代起，不知是誰推薦，就有政院顧問頭銜。

林建良（右）從蔡英文（左）時代就挺綠，還曾獻花給蔡英文。（讀者提供）

長年耕耘遊覽車、租賃業 綠營有「愛出頭」評價

不過，該人士也坦言，近來確實曾聽聞，林建良在桃園、新北的租賃車公會選舉，惹出爭議。過去林的性格就給人「愛出頭」的印象。除了自己挺綠，這次要選新北公會理事長的兒子林近越，也是民進黨票選的全國黨代表。

林建良（右）長期耕耘旅遊、遊覽車與租賃車業，曾多次任各大公會理事長。左為新北市議員陳啟能。（讀者提供）

林建良擔任過小客車租賃車商業公會全國聯合會理事長，疫情前後，也當過中華民國遊覽車客運商業公會全國聯合會理事長。租賃車業者不乏也同時經營遊覽車、旅行社，不少人都有特殊的「社會」關係或背景。

綠營交通幕僚說，官方如有政策宣導或溝通，慣例是直接透過這些公會領導幹部轉達，或邀集會商。擁有這些身分，形同業界「意見領袖」，等於是業界和官方居間的溝通橋樑，不意外有人熱衷爭取這些名位，尤其租賃、遊覽車相關產業紛擾很多，業者有黑白兩道關係，也有助事業經營，紛爭排解。

傳與兒子聯袂出擊 反林方認為其意在拚全國理事長

林建良被反林方傳有意回鍋任小客車租賃車商業公會全國聯合會理事長，業界盛傳他和兒子林近越聯袂分選桃園、新北市公會，但林家屬否認林近越要選新北公會，業界人士則分析，如林家掌握桃園、新北兩公會，除有助其更上層樓拚全國理事長外，公會最具體資源就是會費，桃園公會近300位會員、每年會費8000元，新北公會破300位會員、每年會費9000元，等於1年就有約500萬資金在林建良家族手中，舉凡公關報銷、聘用秘書都是公會支出，且新北公會地址常設林的河邊北路辦公室，還要向其付租金。

此外，業界人士說，公會還可跟政府申請補助，擁有公會理事長身分，又可鞏固其爭取政院政務顧問職務，林建良常秀出政務顧問頭銜，像是桃園選舉爭議還未了，林就以政務顧問及公會理事長「雙重名義」，發通知給桃園公會會員，稱要結合尾牙辦數位平台說明會，邀交通部運輸研究所來說明半小時，此活動公會應可跟交通部請補助，業者未來如要加入數位平台，還得繳費，究竟誰獲益較大，不禁耐人尋味。（責任編輯：呂品逸）

