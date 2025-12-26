信賴之友會參選再添一人 正妹分會長宣布投入楊梅市議員初選

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

總統賴清德「信賴之友會」楊梅分會長、年僅30歲就已擔任過一屆里長的黃盈淇昨(12/25)宣布參選2026桃園市楊梅區議員，預計將搶攻轉戰立委成功的藍委涂權吉留下的議員席次。

信賴之友會楊梅分會分會長黃盈淇宣布參選桃園市楊梅議員，翻攝黃盈淇臉書

桃園市楊梅選區共4席議員席次，含婦女保障一席，現任議員為國民黨周玉琴、民進黨鄭淑方、無黨李家興，而原為該區議員的涂權吉，在2024年參選立委並勝選，轉戰至立院，因此楊梅選區目前尚有一席議員空間。

民進黨2022年在該區議員提名2席，其中鄭淑方成功當選，另位候選人蕭立研雖拿到9千餘票、12.36%的得票率，但最終仍落敗，成為落選頭。

黃盈淇在23歲時當選楊梅區中山里里長，當時是桃園最年輕的里長，她昨日於臉書發文宣布，將爭取代表民進黨參選楊梅區議員，她說，自己當過里長，現在也是市議員秘書，自大學畢業至今，投入公職服務已7年，現在楊梅正處於發展的重要階段，需要世代傳承與接棒，自己將繼續站在第一線，投入地方建設與公共服務。

