「高薪實習生」吳音寧原已內定將空降台肥董座，卻因擋不住輿論強大的非議，連民進黨內自家人都看不下去而批判，在最後關頭終究逆轉破局，此一大肥缺改由台肥總經理張滄郎升任。表面上看，這似乎是賴政府知錯能改之舉，實則這正反映了綠營派系酬庸的惡質政治生態，更是「信賴危機」又一次的膛炸，隨時可能引爆全面的權力崩盤。

當年吳音寧在時任總統蔡英文的拔擢和民進黨力挺下，透過激烈的圍剿操弄，硬是把時任北農總經理的韓國瑜拉下來取而代之。結果不僅造就韓國瑜後來更上層樓攻下高雄市長。當時自承連財報都看不懂、對相關業務幾乎「一問三不知」的吳音寧，也因此引發全民反感，後來被視為是該屆九合一地方大選，導致綠營大敗的戰犯之一。

如今，吳音寧從當年的「小英女孩」又成了「萊爾新歡」，為何她會這麼得到蔡、賴兩人的喜好，頗堪玩味；但蔡之前的拔擢殷鑑不遠，現在賴竟又不顧及民意觀感想故技重施，難道真把國家資源、公營企業當成自己可以隨意賞罰、安撫派系的芻狗嗎？

台肥董座的重要性當然不如高雄、台南兩都市長，賴可以對吳音寧的任命踩煞車，卻不見得能放棄對南部兩位女性綠委林岱樺、陳亭妃的打壓；如果2026縣市長選舉的黨內初選不能公平辦理，賴又非要用自己人來選，可想而知屆時引爆的衝擊會有多大！

「正國會」派系領導人、外交部長林佳龍大動作表態力挺林岱樺，不僅引起黨內反彈，賴清德的不滿也是顯然的，賴林二人的短兵相接何時會出現？因之而起的外交、國安矛盾將如何影響國家安危與走向，一點也不容輕忽。