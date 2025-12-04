「信賴台灣之友會」組團訪日拚觀光 日本政要允諾來台回訪

「信賴台灣之友會」赴日本交流，日本政要允諾回訪。 圖：信賴台灣之友會提供

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗日前發表「台灣有事論」，引發中國跳腳，賴清德總統則品嚐日本水產表達力挺。「信賴台灣之友會」本週自發率團赴日交流，以實際行動力挺日本，並拜會日本政要。信賴台灣之友會總會理事長劉國隆今（4）日表示，台灣民間熱烈響應賴清德的台日友好立場，自發率團赴日本關西地區交流參訪，也一起拚經濟，為受中國打壓的日本民生觀光注入活水，也與關西地區日本民代深入交流，並邀請日方組團回訪台灣，獲得盛情回應。

「信賴之友會台日友好參訪團」此行拜會大阪府議會、大阪市議會及神戶市議會。神戶市議會由日台友好神戶市議會議員聯盟會長坊泰隆、長期挺台的神戶市議員上畠寬弘等人接待。坊泰隆表示，台日是命運共同體，須共同加強安全合作，台灣與神戶有直飛航班，期盼未來頻繁交流；大阪市議會議長杉村幸太郎也表示，加強台日緊密交流是大阪市致力的目標，將會一直延續下去不會間斷。

「信賴台灣之友會」赴日本交流，希望民間也能建立常態交流模式。 圖：信賴台灣之友會提供

大阪府議會則為參訪團此行拜訪的最高層級，由大阪府議會議長金城克典、大阪府議會日華親善議員聯盟會長杉江友介議員與自民黨大阪府議員團幹事長鹿田松男接待。金城克典對於今年台灣風災表達關心慰問，也表示2025大阪關西世博的台灣館驚艷了非常多日本人，台灣小吃更獲得一致好評。希望以此為契機，更進一步加深台日交流與緊密合作。

劉國隆表示，信賴台灣之友會願做為領頭羊，透過台灣民間自發的行動，響應賴清德的登高一呼，讓台日建立更穩固的情誼，除了政治與軍事合作，民間社團也能建立常態交流模式，讓互動更頻繁。此行也邀約日本政要組團訪台觀光，並獲得盛情回應，期盼早日訪台。

