即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

「2026高雄冬日遊樂園」昨（7）日在愛河灣珊瑚礁群好望角隆重開幕，高市府結合日本經典英雄IP「超人力霸王」，以超人降臨港都為策展主軸，打造融合港灣景觀、城市節慶與親子歡樂的「超人慶典」；身為「小鴨爸爸」的民進黨高雄市長參選人賴瑞隆，也親自和現任市長陳其邁到場觀禮，並向大家推薦新英雄「超人力霸王」。





高雄全面迎接超人力霸王降臨，市府同步推出「海陸雙域超人」特別企劃。海域部分，由智慧無人船及10艘水上超跑領航，帶領超人力霸王搭乘遊艇帥氣進場；陸域則為向花蓮堰塞湖溢流救災行動及各領域城市英雄致敬，由市長陳其邁擔任超人隊長，率領見義勇為的簡姓大學生、扶助弱勢的江同學、「鏟子超人」網紅吉雷米，以及高捷歌神林忠明站長等，集結救災救護、維護社會秩序與交通疏運等60餘名「城市超人」走上紅毯入場，象徵無名英雄齊心守護城市，現場宛如一場跨世代的英雄盛會。

賴瑞隆昨日在臉書（Facebook）發文表示，「從悠遊愛河的黃色小鴨，到聳立港邊的超人力霸王，高雄就是這麼有趣又好玩！冬日遊樂園隆重登場，歡迎各位好朋友把握時間，趕快來玩！」

「2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」將於2月7日至3月1日舉行，誠摯邀請市民與遊客一同至愛河灣、16-18號碼頭，一同度過美好的冬日幸福時光。更多活動內容及交通資訊，歡迎至「高雄冬日遊樂園」活動官網，或查詢觀光局、交通局官網及官方臉書、IG。









原文出處：快新聞／信賴高雄邁向新局！「小鴨爸爸」賴瑞隆接棒陳其邁 化身超人力霸王

