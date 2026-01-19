「信賴」人生就開外掛？政院聯合服務中心遭批「酬庸安養院」

民眾黨主席黃國昌的4個子弟兵今（19日）上午召開「賴清德的用人標準：派系坐地分贓，詐取公帑也高升」記者會，由左至右分別為中和永和區主任陳怡君、汐止金山萬里區主任陳語倢、三重蘆洲區主任周曉芸、板橋區主任林子宇。（袁茵攝）

新任台肥總經理陳右欣爭議不斷，民眾黨主席黃國昌的4名子弟兵今（19日）召開記者會，點名行政院聯合服務中心成酬庸安養院，年薪上百萬的執行長、副執行長都與綠營關係密切，宛如派系坐地分贓，甚至連詐領公帑也能高升。

黃國昌中和永和區主任陳怡君、汐止金山萬里區主任陳語倢、三重蘆洲區主任周曉芸、板橋區主任林子宇19日上午召開「賴清德的用人標準：派系坐地分贓，詐取公帑也高升」記者會。

陳怡君表示，綠營用人標準向來「只看顏色、沒有專業」，賴清德政府吃向更為難看，行政院聯合服務中心已成為民進黨的酬庸安養院，2023年經濟部轄雜糧基金會前執行長陳錦倫遭揭詐領公帑，連經濟部查核報告都證實，但歷任民進黨黨公職、新潮流的陳錦倫不但安全下裝，即便早已有人告發，北檢也不敢辦，去年底陳更高升為行政院中辦執行長，只要跟對派系，詐領公帑也沒關係？

周曉芸揭露，行政院南辦執行長許乃文就是新潮流大老陳菊的子弟兵，而2位副執行長陳文亮、謝文斌也均曾歷任民進黨黨公職；更扯的是，原本南辦另一位副執行長陳慧玲因涉嫌詐領助理費被解職，結果接任的又是新潮流、桃園市前市長鄭文燦的子弟兵顏子傑。

周曉芸說，此外，東辦執行長洪宗楷、副執行長郭應義及許文獻都曾歷任民進黨黨職，甚至參選落選，請問這些人平常在做什麼？是真的有在服務鄉親，還是拿國家的資源跑選舉？

陳語倢指出，除了陳錦倫以外，中辦3位副執行長包含前北農總經理「高薪實習生」吳音寧，以及2位代表民進黨參選多次議員落選的李貴富、蔡雅玲，而雲嘉南辦也是如此，執行長劉米山、副執行長李碧菁及陳怡帆也曾歷任過民進黨的黨公職，國家的資源可以這樣給派系坐地分贓嗎？行政院的聯合服務中心是民進黨的酬庸安養院嗎？

林子宇提及，黃國昌跟行政院索取聯合服務中心聘用執行長及副執行長的薪資，政院竟不敢直接回覆實際年薪，「請問行政院長卓榮泰，這是什麼國家機密嗎？」而根據薪點換算，每位執行長的年薪約132萬，副執行長年薪約119萬，真的拿公帑酬庸一點都不手軟。

林子宇也批評，原本擔任過台南柳營農會總幹事、農業部專委的陳右欣，僅因為賴清德的推薦入黨、林俊憲的人馬，就年薪三級跳成約7、8百萬的台肥總經理，只要「信賴」人生就開外掛？

