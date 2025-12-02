信邦前11月營收287億元年減6% 明年拚重返成長軌道

（中央社記者曾仁凱台北2日電）連接器線廠信邦今天公布11月營收新台幣25.5億元，年減11.46%，為連續第8個月呈現年減，累計前11月營收287.06億元，較去年同期衰退6.08%。

信邦董事長王紹新先前預告，信邦過去連續15年營收正成長的紀錄，恐怕在今年劃下句點；不過隨著在半導體、機器人、無人機等AI週邊商機的布局陸續開花結果，有信心2026年營運重返成長軌道。

信邦今天表示，11月營收較去年同期下滑，主要受到通訊及電子週邊產業經疫後庫存去化，去年下半年產業需求開始回溫，客戶端積極回補庫存，墊高比較基期，今年雖然需求持續，但已無庫存回補的加分，導致信邦11月通訊及電子週邊產品營收年減率達28.57%。

至於今年前11月營收衰退，主要受到綠能產業不振影響，信邦綠能相關產品營收年減率26.69%。信邦總經理梁偉銘日前在法說會中表示，美國總統川普取消對太陽能和電動車等綠能補貼，對公司形成重擊，信邦第1大客戶美國太陽能微逆變器公司，今年需求大幅放緩。

梁偉銘坦言，面對這波AI熱潮，信邦沒有即時掌握住機會，現在看起來AI已成為長久性成長動能，信邦將調整方向，鎖定3大角度切入AI商機，包括AI核心引擎半導體，AI基礎建設的數據中心、電力供應等，以及倉儲機器人、智慧交通、人形機器人等AI應用，相關布局明年有望逐漸開花結果。（編輯：張均懋）1141202