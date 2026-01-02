信邦2025營收16年首度衰退 今年拚創高重回成長

（中央社記者曾仁凱台北2日電）連接器線廠信邦今天公布2025年全年營收新台幣313.36億元，較2024年同期減少5.67%，過去連15年營收正成長紀錄劃下句點。不過信邦看好無人機等應用陸續導入試產，目標今年營收要重回成長，挑戰2024年創下的歷史高點。

信邦去年12月營收26.30億元，年減0.88%，月增3.13%；去年第4季營收77.48億元，年減7.10%，季增1.94%。

信邦指出，12月合併營收較11月成長，主要受惠汽車及綠能等事業，客戶端需求增加及新案備貨，12月銷售月增率分別達17.05%和21.15%。

信邦總經理梁偉銘日前表示，美國總統川普取消對太陽能和電動車等綠能補貼，對公司業務造成影響。而針對AI熱潮，信邦已調整方向，鎖定從AI核心引擎半導體，AI基礎建設的數據中心、電力供應，以及倉儲機器人、智慧交通、人形機器人的AI應用等，兵分3路切進AI商機，相關布局2026年有望逐漸開花結果，有信心營運將重返成長軌道。

信邦今天透過新聞稿表示，展望2026年，無人機、人形機器及自動化設備等連接線組將陸續導入試產，半導體設備需求持續增加及因應AI伺服器所帶動液冷散熱設備需求，測試各種散熱器傳導性能及評估各種冷卻方案可行性的散熱模擬器即將完成，將帶動2026年度營運增長，目標超越2024年所創下的營收歷史高點。（編輯：楊凱翔）1150102