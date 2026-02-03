信驊再閃現天價9515元！ 大戶一口氣掃6張砸逾5500萬卡位千萬股王

台股早盤收復昨日失土，股王信驊盤中一度衝上9515元，再寫歷史新高，距離一張千萬元只差臨門一腳。圖/信驊

台股今（3）日一開盤就先把昨天跌掉的通通收復回來，台指又回到32000點進行攻防，盤面氣氛明顯回溫，而最吸睛的，還是股王信驊(5274)再度站上舞台中央。

信驊早盤股價一路往上衝，不只穩住高檔，還再度閃現歷史新高，一度來到9515元，換算下來，一張股票要價951.5萬元，距離「一張1000萬元」只差一滴滴的臨門一腳，史上第一檔千萬一張的股票，見證奇蹟的時刻，快來了！。

更猛的是，盤中還出現大戶直接出手的畫面。早盤在9195元附近，就有人一口氣敲進6張，等於當場砸下超過5500萬元現金，完全不手軟。這種買法，顯示出高價股在抱有大資金的投資者眼中，依舊是核心戰場。

廣告 廣告

從盤勢來看，今天台股反彈，台積電、聯發科、台達電權值股撐場，高價股人氣同步回籠，信驊自然是看點之一。畢竟在AI伺服器、資料中心需求持續升溫下，信驊長期被視為「基本面＋題材面」雙加持的代表，股價高不是沒理由。

不過，價格越高，震盪也一定越大。9515元只是數字，但背後代表的是市場對未來成長性的高度押注。接下來，能不能真的看到「一張1000萬」正式誕生，除了看買盤力道，也得看整體盤勢與資金風向能不能繼續撐住。股王的攻勢不停，加油！



回到原文

更多鏡報報導

藥證一路開需求一路漲 藥華藥拆風險出快手把產線直插美國

私募卡關？嚇壞市場？ 錦明：不靠這筆撐活無人機布局照推照飛

獨家／全台房市烙屎只有北士科在漲還外溢 房產專家： 輝達與北市府簽約後估再漲5-8%

金晨車禍滿臉是血「毀容」急送醫！認了臉部動手術 網挖出道14年「鼻子進化史」