信驊創9790元新天價明挑戰萬元大關 10檔千金股創高

（中央社記者張建中台北3日電）股王信驊股價今天再創9790元新天價，上漲750元，朝向1萬元大關邁進，並帶動高價股走高。今天盤中共有10檔千金股創下歷史新高價，有9檔創收盤新高；聯亞、致茂和雙鴻重登1000元大關之上，台股現32千金榮景。

人工智慧（AI）基礎建設持續推進，AI伺服器和傳統伺服器需求強勁，遠端伺服器管理晶片廠信驊營運可望延續成長趨勢，吸引投信買盤不斷湧入，並推升信驊股價屢創新高。今天終場收在9790元，創下歷史新高，上漲750元，蓄勢挑戰1萬元大關。

在股王信驊股價強勁激勵下，高價股紛紛走高，股后穎崴同創新天價，達4465元；鴻勁、精測、旺矽、創意、光聖、奇鋐、昇達科和聯亞等盤中皆創下歷史新高，共9檔創下收盤新高。

新代股價震盪走低，表現相對疲弱，終場跌破1000元大關，收在996元，下跌9元。不過，聯亞、致茂和雙鴻股價重登1000元大關之上，台股出現32千金榮景。

觀察勤誠、華城、漢唐及旭隼今天收盤股價皆在900元以上，預期台股千金股規模可望進一步擴大。（編輯：張良知）1150203