信驊股價衝9175元新高 寫台股新紀錄

（中央社記者張建中新竹23日電）股王信驊股價再創歷史新高，盤中一度突破9000元關卡，達9175元，上漲475元，寫下台股個股股價新高紀錄。

全球人工智慧（AI）基礎建設持續積極展開，推升AI伺服器和傳統伺服器需求強勁增長，遠端伺服器管理晶片廠信驊營運高度成長，2025年總營收達新台幣90.85億元，年增40.64%。

在客戶需求依然強勁下，信驊預期，2026年第1季營收可望達26億至27億元，季增6.4%至10.5%，延續營收逐季創高的趨勢。市場預期，信驊2026年總營收應可進一步突破100億元大關。

信驊在市場買盤湧入推升下，於2025年11月13日突破大立光於2017年8月創下的6075元台股史上個股最高價紀錄後，信驊股價持續創高，今天盤中達9175元，再創新天價，並將台股個股最高價紀錄進一步推高。（編輯：楊蘭軒）1150123