信驊衝7825元新天價 寫台股個股股價新紀錄

（中央社記者張建中新竹8日電）台股股王信驊再創新天價，今天盤中股價攀高至7825元，寫下台股個股股價新高紀錄。

人工智慧（AI）基礎建設需求強勁，推升AI伺服器及傳統伺服器需求同步增長，遠端伺服器管理晶片廠信驊2025年總營收首度突破新台幣90億元關卡，達90.85億元，年增40.64%。

在客戶需求依然熱絡下，信驊預期，2026年第1季可望延續營收逐季創高的趨勢，季營收有機會攀高到26億至27億元，較2025年第4季營收24.43億元再成長6.4%至10.5%。

信驊營運展望樂觀，市場買盤湧入推升，繼2025年11月13日突破大立光於2017年8月創下的6075元台股史上個股最高價紀錄後，信驊股價持續不斷創高，今天盤中達7825元，再創歷史新高，上漲445元，漲幅逾6%，並將台股個股最高價紀錄進一步往上推高。（編輯：楊蘭軒）1150108